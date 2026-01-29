Bloco dos Monstros comemora 17 anos com show de É o Tchan e Art Popular no Recife

Bloco dos Monstros, uma das festas das mais tradicionais do pré-carnaval recifense, acontece no Clube Português e terá atrações como É o Tchan, Art Popular e muito frevo com o Frevos.A

Grupo É o Tchan marca presença na celebração (Foto: Divulgação)

Um dos blocos mais aguardados do pré-carnaval recifense, o Bloco dos Monstros, está pronto para comemorar 17 anos de história com uma festa neste domingo (1º), que promete lotar o Clube Português do Recife, a partir das 10h, reunindo um time de peso de atrações para marcar a trajetória de irreverência, alegria e multidões do bloco.

Conhecido por sua energia contagiante e por arrastar foliões a cada edição, o Bloco dos Monstros chega a mais um aniversário reforçando seu protagonismo no calendário carnavalesco pernambucano. Para comemorar a data, o evento promete uma edição especial, garantindo uma noite animada do início ao fim com uma mistura de ritmos e gerações.

A programação conta com É o Tchan, trazendo seus grandes sucessos de axé que marcaram gerações; Art Popular, com muito samba e pagode; Excesso de Bagagem, levantando o público com clássicos do pagode; e Frevos.A, representando a tradição do frevo e colocando todo mundo para dançar ao som do ritmo que é a cara de Pernambuco.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 130, no site Evenyx e nos pontos físicos Trois, Casa do Pará e Ingresso Prime.