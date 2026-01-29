Bal Masqué acontece no Clube Internacional neste sábado (31)
Bal Masqué vai trazer ao Clube Iternacional concursos de fantasias e shows de André Rio, Almir Rouche, Maestro Forró, Ed Carlos e Nonô Germano
Publicado: 29/01/2026 às 12:38
Evento é realizado desde 1948 no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena (Divulgação)
Tradicional baile que antecede o carnaval, o Bal Masqué acontece neste sábado (31), a partir das 17h, no Clube Internacional do Recife, reunindo grandes nomes do frevo pernambucano. A programação inclui shows de André Rio, Almir Rouche, Maestro Forró, Ed Carlos e Nonô Germano. Nesta edição, os homenageados são o cantor Claudionor Germano e os tradicionais papangus de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.
Entre as novidades, estão os dois palcos e a realização de um concurso de fantasias para o público, que vai premiar o vencedor com R$ 2 mil. Realizado desde 1948 no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena, Zona Oeste da cidade, o baile traz como tema “Entardecer no Bal Masqué”, marcando a mudança no horário do evento, que começa mais cedo, às 17h, com o palco samba. A partir das 19h, uma orquestra de frevo sobe ao palco, antecedendo a maratona de shows, prevista para começar às 21h.
A edição 2026 do Bal Masqué também contará com a tradicional aclamação do Garoto e da Garota Bal Masqué, títulos que neste ano serão entregues ao mister Alysson Santana e a Miss Débora Valença, respectivamente, em cerimônia apresentada pelo cerimonialista Alexandre Sá. O evento terá também concurso de fantasias com premiações que incluem também sessões de clareamento dental e ensaios fotográficos para os três primeiros colocados. A curadoria temática ficou a cargo de Cristiano Carrilho, perito judicial em Cultura e Patrimônio e presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais (ABCCRIM), reforçando o alinhamento do baile às tradições pernambucanas e a novas conexões institucionais.
A festa ainda reunirá uma comissão julgadora formada por autoridades do meio jurídico, cultural, político e artístico, além de homenagens especiais a nomes e símbolos que representam a história e a identidade do Carnaval de Pernambuco, como Claudionor Germano, os Papangus de Bezerros e personalidades ligadas à trajetória do Bal Masqué.
Os ingressos de mesas e setor open bar estão à venda no site Evenyx. Já no Clube está sendo realizada a troca dos alimentos pelo ingresso para o setor pista Pró Vida, com acesso mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.