SaGRAMA comanda prévia de carnaval que mescla tradições pernambucanas

Neste sábado (31), a partir das 16h, a banda SaGRAMA recebe o Maestro Spok, Coral Edgard Moraes, Orquestra Malassombro, Laís Senna e Surama Ramos como convidados da prévia de carnaval Presepada na Folia

Grupo SaGrama apresenta a prévia "Presepada na Folia" pela segunda vez (Foto: Morgana Najara)

Há 31 anos, um grupo de jovens instrumentistas saía dos corredores do Conservatório Pernambucano de Música para fundar o SaGRAMA. Desde o ano passado, eles se tornaram os anfitriões da prévia Presepada na Folia, que celebra o legado musical e as amizades construídas ao longo dessa trajetória. A segunda edição da festa acontece neste sábado (31), a partir das 16h, no Catamaran Eventos, reunindo grandes nomes da música pernambucana em uma programação que mescla frevo, maracatu, tradição e uma proposta pensada para toda a família.

A formação histórica do SaGRAMA sobe ao palco com Sérgio Campelo (flauta), Cláudio Moura (violão) e Antonio Barreto (percussão), reforçados pela participação especial do baterista Thiago Duarte. A eles, somam-se convidados como o Maestro Spok, o Coral Edgard Moraes, a Orquestra Malassombro, as cantoras Laís Senna e Surama Ramos, e o Maracatu Quebra Baque, responsável pelo encerramento da programação.

A abertura da prévia e os intervalos ficam sob o comando do DJ Pepe Jordão, que conduz o clima festivo do início ao fim. “ É uma alegria e uma confraternização para todos nós”, celebra Sérgio, em conversa com o Diario.

Em cena, discípulos e mestres se reúnem. Valéria Moraes, do Coral Edgard Moraes, e Rafael Marques, da Orquestra Malassombro, sobem ao palco ao lado de seus antigos professores do Conservatório Pernambucano de Música, Sérgio Campelo e Cláudio Moura, em uma celebração que começou lá atrás, na sala de aula, e deságua na folia. “É uma sensação muito especial estar ali com quem começou ao seu lado ou foi seu aluno. Na música, a gente nunca para de ser aprendiz”, diz o flautista.

Consagrada por acompanhar as trapalhadas de João Grilo e Chicó na trilha do clássico “O Auto da Compadecida”, a música "Presepada” ganhou uma roupagem carnavalesca. Transfigurada pelos ritmos pernambucanos, ela foi batizada como “Presepada na Folia” e empresta seu nome à prévia. “O arranjo conserva as melodias, mas passa pelo frevo-canção, frevo de rua, caboclinho e maracatu”, explica Sérgio. O repertório ainda conta com canções dos artistas convidados e clássicos eternos de Capiba.

Os ingressos custam entre R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira) e estão à venda pelo Guichê Web, com a opção de meia-entrada social — modalidade que garante desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados à Associação de Ciclos de Recicladores, com foco no apoio às catadoras mulheres. Durante o evento, latas e vidros consumidos também serão recolhidos e doados à associação para reciclagem. Crianças até 6 anos não pagam.

