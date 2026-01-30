Caetano Veloso comanda a prévia de carnaval Enquanto Isso na Sala da Justiça nesta sexta (30)

Além de Caetano Veloso, o Enquanto Isso na Sala da Justiça terá shows de Marina Sena, Mestre Anderson Miguel, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo do Babá para aquecer o público para o carnaval.

Caeatano Veloso traz a turnê "Caetano nos Festivais". (Thiely Leoni/Reprodução/Redes Sociais)

Depois de encantar os pernambucanos na abertura do Carnaval do Recife em 2023, Caetano Veloso volta à folia do estado nesta sexta-feira (30), quando se apresenta na prévia privada Enquanto Isso Na Sala da Justiça, a partir das 21h, no pavilhão interno do Centro de Convenções. Desta vez, o cantor baiano traz a turnê “Caetano nos Festivais”, cujo repertório dançante vem arrancando elogios pelo Brasil afora, desde que estreou em maio do ano passado. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital e custam entre R$ 215 (meia) e R$ 430 (inteira).



Composições emblemáticas do músico como “Vaca Profana”, “Reconvexo”, “Podres Poderes” e “Odara” fazem parte do show, que tem a proposta de contemplar diversas fases da sua carreira. Dessa forma, Caetano promete conduzir o público por um repertório que atravessa décadas e atinge diferentes gerações.



A programação do evento também conta com o projeto carnavalesco “Marinada”, da cantora mineira Marina Sena, que revisita seus três álbuns a partir de uma roupagem mais festiva. No setlist estão sucessos como “Por Supuesto”, “Me Toca”, “Dando Sarrada”, “Ombrim” e “Carnaval”, que está entre as músicas mais compartilhadas nas redes sociais neste período.

A música pernambucana, por sua vez, também tem espaço garantido na noite. O Mestre Anderson Miguel leva para o palco suas referências do Maracatu de Baque Solto e da Ciranda, enquanto a Academia da Berlinda mistura a musicalidade do estado à cúmbia caribenha. A Orquestra de Frevo do Babá encerra a festa trazendo as tradições dos blocos de rua para dentro do Centro de Convenções. Nos intervalos, a animação será comandada pela Lida dos DJs, com Deejay Bahiano, Gilson Martins e Zé Kbeça.



Além das atrações musicais, o Enquanto Isso na Sala da Justiça tradicionalmente ainda conta com as fantasias de super-heróis dos foliões, que são um espetáculo à parte para o público. Desde 1995, o evento abre a temporada dos figurinos mais criativos do carnaval.

