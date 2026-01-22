'O Agente Secreto' recebe quatro indicações ao Oscar 2026

Indicações de 'O Agente Secreto' incluem uma nomeação na principal categoria do Oscar, Melhor Filme

Wagner Moura em cena de O Agente Secreto (Reprodução)

O filme brasileiro ‘O Agente Secreto’ recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo à principal categoria da premiação, Melhor Filme. Os indicados foram revelados nesta quarta-feira (22).

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, ‘O Agente Secreto’ também foi indicado nas categorias Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme Internacional. Além disso, Wagner Moura se tornou o primeiro ator brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator por seu papel no longa-metragem.

Com uma narrativa que combina suspense político e drama, o longa acompanha um Brasil atravessado por disputas de poder, vigilância e tensão social, marca recorrente na filmografia de Kleber Mendonça Filho. O filme vinha sendo apontado como um dos destaques da temporada internacional após acumular prêmios e elogios da crítica, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-inglesa.

As indicações ocorrem um ano após um marco histórico para o país: em 2025, Ainda Estou Aqui tornou-se o primeiro filme brasileiro a disputar Melhor Filme, além de render a Fernanda Torres uma indicação de Melhor Atriz e conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Agora, O Agente Secreto dá continuidade a esse momento singular do cinema nacional, ampliando seu alcance e reconhecimento junto à Academia.

A cerimônia de entrega do Oscar 2026 será realizada em 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

