'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

A indicação coroa um ano de forte reconhecimento internacional para o filme pernambucano dirigido por Kleber Mendonça Filho

(Foto: Victor Juca)

Confirmando todas as expectativas, 'O Agente Secreto' foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, tornando-se o sexto longa brasileiro a conseguir o feito, justamente um ano após a indicação e vitória de 'Ainda Estou Aqui' na mesma categoria.



Os outros quatro nomeados representando o Brasil foram 'O Pagador de Promessas' (1963), O Quatrilho (1996), 'O que é Isso, Companheiro?' (1997) e 'Central do Brasil' (1999).



A indicação coroa um ano de forte reconhecimento internacional para o filme pernambucano, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que vinha sendo apontado como um dos favoritos da categoria após conquistar o Critics Choice Award e o Globo de Ouro de Filme em Língua Não Inglesa, além de acumular elogios da crítica especializada.

Ambientado em um Brasil marcado por tensões políticas e sociais, o longa pernambucano combina suspense e drama ao acompanhar a trajetória de um personagem em confronto com estruturas de poder e vigilância.

Com a nomeação, o Brasil volta a figurar entre os principais nomes da disputa internacional da Academia, reforçando o prestígio do cinema nacional no circuito global. A lista de indicados foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em transmissão oficial. A cerimônia de entrega do Oscar acontece em 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.