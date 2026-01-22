Wagner Moura recebe primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator por papel em ‘O Agente Secreto’

A performance vem sendo apontada como uma das mais fortes da temporada

Cena de Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Vitrine/Divulgação)

Wagner Moura entrou para a história do Oscar nesta quinta-feira (22) ao se tornar o primeiro ator brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator, por seu papel em O Agente Secreto. A nomeação reforça o protagonismo do filme de Kleber Mendonça Filho na temporada de premiações e amplia a presença do Brasil nas principais categorias do Oscar.

Na produção, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor de tecnologia que retorna ao Recife dos anos 1970 tentando se afastar de um passado violento, mas acaba envolvido em uma engrenagem de vigilância, suspeitas e disputas de poder em meio à ditadura militar.

A performance vem sendo apontada como uma das mais fortes da temporada e rendeu ao ator o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama e amplo reconhecimento da crítica internacional.

A indicação ocorre um ano após um momento histórico para o cinema brasileiro. Em 2025, Ainda Estou Aqui garantiu ao país sua primeira indicação a Melhor Filme e rendeu a Fernanda Torres uma nomeação a Melhor Atriz, além de vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional. Agora, Wagner Moura recoloca um ator brasileiro entre os destaques da Academia, em uma das categorias mais tradicionais da premiação.

Ao todo, cinco atores disputam o prêmio de Melhor Ator nesta edição. Além de Wagner Moura, completam a lista de indicados: Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

A cerimônia de entrega do Oscar 2026 será realizada em 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

