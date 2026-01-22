‘O Agente Secreto’ é indicado ao prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026

A indicação reforça a presença cada vez mais consistente do Brasil no centro da maior premiação do cinema mundial

(Foto: Victor Jucá)

O cinema brasileiro voltou a figurar entre os indicados à principal categoria do Oscar. ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi anunciado nesta quinta-feira (22) como um dos concorrentes ao prêmio de Melhor Filme no Oscar 2026, reforçando a presença cada vez mais consistente do Brasil no centro da maior premiação do cinema mundial.



Com uma narrativa que combina suspense político e drama, o longa acompanha um Brasil atravessado por disputas de poder, vigilância e tensão social, marca recorrente na filmografia de Kleber Mendonça Filho. O filme vinha sendo apontado como um dos destaques da temporada internacional após acumular prêmios e elogios da crítica, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-inglesa.

Cena do filme O Agente Secreto (crédito: O Agente Secreto)

A indicação ocorre um ano após um marco histórico para o país: em 2025, Ainda Estou Aqui tornou-se o primeiro filme brasileiro a disputar Melhor Filme, além de render a Fernanda Torres uma indicação a Melhor Atriz e conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional. Agora, O Agente Secreto dá continuidade a esse momento singular do cinema nacional, ampliando seu alcance e reconhecimento junto à Academia.



A cerimônia de entrega do Oscar 2026 será realizada em 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.