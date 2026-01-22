‘O Agente Secreto’ é indicado ao prêmio de Melhor Direção de Elenco no Oscar 2026
O prêmio de Melhor Direção de Elenco é a primeira nova categoria incluída no Oscar desde 2001, quando foi criada a de Melhor Longa de Animação
Publicado: 22/01/2026 às 10:42
Cotado para o Oscar 2026, O Agente Secreto teve ótima estreia nas bilheterias brasileiras (Divulgação)
‘O Agente Secreto’ entrou para a história do Oscar ao ser indicado nesta quinta-feira (22) à recém-criada categoria de Melhor Direção de Elenco. A nomeação marca a estreia da categoria na premiação e amplia a presença do cinema brasileiro em um novo espaço de reconhecimento da Academia.
O prêmio de Melhor Direção de Elenco é a primeira nova categoria incluída no Oscar desde 2001, quando foi criada a de Melhor Longa de Animação. Com a adição, a premiação passa a contar com 24 categorias. A honraria reconhece o trabalho de seleção e composição do elenco de uma produção cinematográfica.
Em ‘O Agente Secreto’, a direção de elenco é assinada por Gabriel Domingues, conhecido por seu trabalho em Baby (2024). A indicação destaca a construção de um elenco diverso e coeso para o thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho, que também assina o roteiro.
O filme reúne nomes consagrados do cinema brasileiro, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes, além da participação do ator alemão Udo Kier, que já havia trabalhado com o diretor em Bacurau. O elenco também conta com a estreia de Tânia Maria, do Rio Grande do Norte, que conquistou o público aos 79 anos ao interpretar Dona Sebastiana.
A cerimônia de entrega do Oscar 2026 acontece em 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.