Carnaval 2026: Homem da Meia-Noite anuncia tema e homenageados; confira

Desfile do Homem da Meia-Noite começa a meia noite do sábado. (Bruna Monteiro/Esp DP/D.A Press)

O Homem da Meia-Noite anunciou, nesta terça (28), o tema do Carnaval 2026 e os homenageados.

O calunga mais famoso das ladeiras de Olinda vai celebrar os “Tambores Silenciosos” no desfile do próximo ano.

Segundo a agremiação, o tema propõe “um mergulho na ancestralidade afro-brasileira, na força dos maracatus e no silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores’.

Entre os homenageados está o Maracatu Nação Pernambuco. Fundado em 1989, por Bernardino José e Amélia Veloso, se tornou Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. É ele quem vai abrir o Largo do Bonsucesso com seu ritmo de baque virado inconfundível para o desfile do Calunga.

O desfile da segunda de carnaval vai homenagear as raízes de Xambá em Olinda. Com o Grupo Bongar, o Homem da Meia-Noite resgata o coco ancestral com a tradição da Jurema. Fundado em 2001, o Grupo Bongar completa mais de 20 anos lutando pelas tradições de matriz africana.

A terceira homenageada é Maria Elizabeth Santiago de Oliveira, mais conhecida como Mãe Beth de Oxum.

Ela é ialorixá, percussionista brasileira, juremeira, comunicadora popular, ativista cultural e mestra coquista.

Ainda segundo o comunicado, o Homem da Meia-Noite vai prestar uma homenagem a Sérgio Roberto Veloso de Oliveira, o Siba. Nascido em Recife e criado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi nas tradições do maracatu rural, ciranda e do cavalo-marinho que moldou sua musicalidade e identidade artística. Iniciou a carreira em 1992 tocando guitarra e rabeca na banda Mestre Ambrósio, uma das pioneiras do movimento Manguebeat.

O outro homenageado é o cantor, compositor, rabequeiro, mestre e brincante de diversos folguedos populares Mestre Maciel Salú.

Prêmio Gigante Cultural

Como parte das celebrações do ciclo carnavalesco, o Homem da Meia-Noite realiza o Prêmio Gigante Cultural, uma cerimônia de reconhecimento e reverência a personalidades, mestres e grupos que fortalecem a cultura popular pernambucana. A edição do carnaval 2026 acontecerá no Cais do Sertão, no Recife, reunindo artistas, mestres e convidados especiais, numa noite de música, memória e ancestralidade.

Roupa

O Homem da Meia-Noite vai usar um fraque, que será feito na Cidade Alta de Olinda.

A direção do clube convidou a estilista e figurinista Haia Marak, que mantém seu ateliê de moda autoral na rua 13 de Maio no Sítio Histórico.

A roupa será entregue no dia 2 de fevereiro do próximo ano.