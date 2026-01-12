Globo de Ouro 2026: Reação de ator à vitória de Wagner Moura viraliza

Oscar Isaac, indicado pelo seu papel em Frankenstein, aparentou surpresa após anúncio da vitória de Moura

A reação rapidamente gerou estranhamento nas redes sociais (Reprodução de vídeo)

Neste domingo (11), Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro. A reação de Oscar Isaac - que concorria na mesma categoria - à vitória do brasileiro viralizou nas redes sociais.

No vídeo, o ator indicado pelo seu papel em Frankenstein aparenta surpresa após anúncio da vitória de Moura. Em seguida, o artista franze o cenho e aplaude o colega.

Wagner Moura’s reaction to winning his first ever Golden Globe



See the full winners list: https://t.co/u8RneFXtd7 pic.twitter.com/t7rV2FHvq8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 12, 2026

A reação rapidamente gerou estranhamento nas redes sociais. Enquanto alguns apontaram a atitude como polêmica, outros usuários acreditam não ser nada demais.

Além de Wagner Moura e Oscar Isaac, Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido), Michael B. Jordan (Pecadores) e Dwayne “The Rock” Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine) também estavam na disputa.

Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ no Oscar

O Agente Secreto levou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não Inglesa no Globo de Ouro. Tanto o ator quanto o longa vêm acumulando uma série de indicações nas mais diversas premiações ao redor do mundo e seguem trilhando seu caminho ao Oscar. Ainda sem suas indicações reveladas, a grande premiação do cinema musical ocorre no dia 15 de março, em Los Angeles.

