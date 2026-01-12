Wagner Moura vence o Globo de Ouro 2026 de 'Melhor Ator em Filme de Drama'

Com a vitória, Wagner Moura tornou-se o primeiro ator brasileiro a levar o Globo de Ouro na categoria

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Foto: Victor Jucá)

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator - Drama por 'O Agente Secreto', tornando-se o primeiro brasileiro a vencer o troféu nesta categoria.

O longa pernambucano também se tornou o vencedor do troféu de 'Melhor Filme em Língua Não Inglesa'.

"Se o trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para os que estão seguindo seus valores nos momentos difíceis. Viva a cultura brasileira", disse o astro no seu discurso.

'O Agente Secreto' concorria ainda ao prêmio de Melhor Filme - Drama, mas quem venceu foi 'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet', dirigido por Chloe Zhao.