'O Agente Secreto' ganha o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Filme pernambucano 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, vence o Globo de Ouro, 27 anos depois da vitória de 'Central do Brasil'

(Victor Jucá)

Confirmando as expectativas do Brasil, 'O Agente Secreto' faz história e se torna o segundo longa brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, 27 anos depois da vitória de 'Central do Brasil'.

O filme pernambucano e protagonizado por Wagner Moura superou supostos favoritos como 'Valor Sentimental' e 'Foi Apenas um Acidente'.

Em seu discurso, Kleber Mendonça Filho agradece ao seu protagonista. "As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo", disse, agradecendo ainda à sua esposa e produtora Emilie Lesclaux.

"Estamos muito felizes em ver um filme brasileiro, um produto cultural brasieliro, gerando tanta discussão boa sobre a história do Brasil. Quero muito ver jovens cineastas brasileiros e brasileiras desenvolvendo sua própria história. A gente falando da nossa casa todo mundo ouve ao redor do mundo", disse o diretor em entrevista após a vitória.