BBB 26 estreia com retornos, casa temática e poder inédito do público sobre o jogo

Tadeu Schmidt apresenta mais uma vez o BBB (Foto: Globo/ Fábio Rocha )

Os holofotes se acendem e as câmeras são ligadas. A partir desta segunda-feira, depois da novela "Três Graças", o país inteiro vai espiar a casa mais vigiada do país com a estreia da 26ª temporada do Big Brother Brasil, mais uma vez apresentado por Tadeu Schmidt. Com um prêmio de R$ 1,5 milhão em jogo para 20 brothers e sisters, a grande novidade desta edição é o poder ampliado da audiência e a inclusão de Veteranos ao convívio com os famosos (Camarotes) e anônimos (Pipocas). A identidade de todos os rostos conhecidos será revelada ao longo desta segunda, completando o elenco que começou a ser montado com o anúncio dos Pipocas no domingo.

O teste de fogo teve início justamente na seleção de quem iria integrar o grupo dos Pipocas. As cidades de Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS) receberam, cada, uma casa de vidro das quais saíram todos os participantes anônimos da casa. Entre quatro candidatos de cada sede, um homem e uma mulher avançaram. Pela seletiva do Nordeste, a influenciadora digital Maxiane, de Nazaré da Mata, município da Zona da Mata de Pernambuco, foi uma das que competiu para representar o estado no programa.

Mas a interferência do “sofá” não para na escolha do elenco. Pela primeira vez na história do BBB, o público poderá substituir qualquer participante da casa principal. A troca virá de um "Laboratório", um espaço extra onde um novo grupo ficará confinado. Sem regalias, esses candidatos enfrentarão provas e perrengues com um único objetivo: conquistar a audiência e provar que merecem a vaga no jogo principal. Caberá ao público, então, decidir quem terá a chance de invadir a disputa pelo prêmio milionário.

Nesta edição, os fãs terão poder sobre outros detalhes cruciais do jogo, como escolher qual dos três Big Fones tocará e determinar o comando do Big Boss para quem atender. “A gente espera que o público brinque junto, que se sinta parte do domínio desse jogo. Todo brasileiro gosta de opinar. Antes, essa participação estava restrita a certas dinâmicas ou à eliminação”, afirma a diretora geral Angélica Campos, que completa: “Os fãs pediam muito por essa participação ativa, e a gente escutou essas vozes”, completa.

Além dos já tradicionais anônimos (Pipocas) e famosos (Camarotes), a casa receberá a energia de quem já conhece o jogo, que irão compor o grupo Veteranos. A especulação sobre quem retorna toma conta dos fãs. Nomes como os dos amados Babu Santana (BBB20) e Sarah Andrade (BBB21) lideram as apostas, seguidos por outros que marcaram época, caso de Aline Mattos (BBB13), Ana Paula Renault (BBB16), Alan Passos (BBB5), Jonas Sulzbach (BBB12) e Alberto Cowboy (BBB7).

O cenário onde cada um deles vai conviver aponta para o futuro. Mais precisamente, para a realização dos sonhos. A fortuna inspira a sala principal, com cifrões, um sofá verde-veludo e uma mesa de centro repleta de cédulas falsas do prêmio milionário. O banheiro celebra a beleza em tons de rosa e dourado, enquanto os quartos exploram a eternidade, o desejo de voar e o grande amor. A área externa cria um playground surreal, mesclando deserto, praia e espaço sideral em uma paisagem de devaneio. Cada detalhe, dos três Big Fones às roupas de cama temáticas, consolida a narrativa onírica da temporada.

