REALITY SHOW

BBB 26: vaza suposta lista de veteranos e camarotes; veja nomes

Lista conta com 20 nomes, sendo 10 veteranos e 10 camarotes

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/01/2026 às 23:02

Suposto lista de camarotes e veteranos do BBB 26/Reprodução/Rede Peão

Suposto lista de camarotes e veteranos do BBB 26 (Reprodução/Rede Peão)

A 26ª edição do Big Brother Brasil tem estreia marcada para o dia 12 de janeiro, mas enquanto os participantes não são revelados, a internet cria especulações dos possíveis brothers.

Uma lista com 20 nomes divulgada pela Rede Peão circula na Web, sendo 10 camarotes e 10 veteranos, ambos os grupos com 5 mulheres e 5 homens.

Veja os nomes abaixo:

Camarotes:

- Danielle Winits (atriz)
- Simaria (cantora)
- Priscila Alcântara (cantora)
- Cacau Protásio (atriz)
- Mel Maia (atriz)
- Pedro Neschiling (ator)
- Thiago Martins (ator)
- Arthur Nery (ginasta)
- Lucas Leto (ator)
- Livinho (cantor)


Veteranos:

- Aline (ex-BBB 13)
- Fernanda Bande (ex-BBB 24)
- Sarah Andrade (ex-BBB 21)
- Ana Paula Renault (ex-BBB 16)
- Solange (ex-BBB 4)
- Diego Alemão (campeão do BBB 7)
- Ricardo Alface (ex-BBB 22)
- Gui Napolitano (ex-BBB 20)
- Viegas (ex-BBB 18)
- Jonas Sulzbach (ex-BBB 12)

Anúncio dos Pipocas:

De acordo com a informação divulgada nesta segunda-feira (5) pelo Gshow, o anúncio dos perfis dos candidatos anônimos do BBB 26 terá início na parte da tarde da sexta-feira (9).

