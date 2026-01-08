BBB 26: TV Globo divulga detalhes da casa do reality

Tadeu Schmidt na sala do BBB 26 (Globo/ Fábio Rocha)

As primeiras imagens da casa do Big Brother Brasil 26 foram divulgadas nesta quinta-feira (8). O conceito da residência mais vigiada do país apresenta dois eixos principais: os sonhos mais comuns e os devaneios oníricos. Entre eles, a riqueza, a beleza, a eternidade, a possibilidade de voar, de viver um grande amor, a fama, as aventuras e viagens.

De acordo com o reality, a decoração da sala é inspirada no "sonho da riqueza", com cifrões e moedas, traduzindo o sonho dos participantes em ser milionário.

O confessionário segue o mesmo conceito, tendo a porta em formato de cofre e, no seu interior, aparecem linguotes e pilhas de ouro, além de uma poltrona dourada.



O banheiro, predominante na cor rosa e com metais dourados, busca simbolizar o sonho da beleza, inspirado em ambientes de autocuidado.

Os três quartos onde dormirão os brothers e sisters representam sonhos distintos. O quarto da eternidade traz azul profundo nas paredes e cabeceiras, além de ampulhetas, símbolo do infinito e relógios.

O quarto do sonho de voar apresenta paredes com nuvens num céu de crepúsculo alaranjado, tecidos esvoaçantes e figuras humanas flutuando.

Já o piso simula uma vista aérea de campos e estradas. No andar de cima, o terceiro quarto traz o sonho do grande amor, com paleta rosa que vai do tom seco ao vinho, corações nas paredes e no piso, cupidos e um cantinho de aconchego.



As cozinhas seguem o antagonismo entre fartura e escassez. O lado VIP é colorido, com imagens de frutas, legumes e splashes nas paredes. A Xepa carrega exatamente a mesma arte, porém em preto e branco.

Veja abaixo as imagens dos cômodos do BBB 26:

Quando começa o BBB 26?

A estreia do reality acontecerá na segunda-feira (12). Na sexta-feira (9), o público conhecerá os participantes anônimos, conhecidos como pipocas.

Já os camarotes e veteranos só serão revelados na segunda.