BBB 26: Tadeu Schmidt promete "a melhor dinâmica de todos os tempos"; confira

Além das novidades já anunciadas, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que o programa ainda reserva surpresas para o público

Primeiro paredão do BBB 24 será formado nesta terça-feira (09) (Foto: Reprodução/TV Globo)

A estreia do Big Brother Brasil 26 está marcada para a próxima segunda-feira (12), na TV Globo. A nova edição do reality chega cercada de expectativa e com mudanças já confirmadas pela emissora, entre elas o retorno de participantes veteranos e a instalação de cinco Casas de Vidro em diferentes regiões do país.

Além das novidades já anunciadas, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que o programa ainda reserva surpresas para o público. Em entrevista ao Gshow, ele disse que uma das novas dinâmicas do jogo o deixou especialmente empolgado, embora tenha evitado revelar detalhes.

"A novidade que mais me deixou animado no BBB 26 é uma que não posso contar para vocês. Mas logo no começo do programa vai ter uma dinâmica que, na minha opinião, é a melhor dinâmica de todos os tempos. E ninguém aqui sabe, só eu!", revelou.

A Globo ainda não divulgou detalhes adicionais sobre as mudanças, mas a promessa de inovações aumenta a expectativa para o início de mais uma edição do reality.