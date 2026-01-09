Conheça Maxiane, professora e influencer pernambucana que disputa vaga no BBB 26

(Divulgação/Globo)

O Big Brother Brasil 26 começa na segunda-feira (12), mas os participantes do grupo Pipoca estão sendo apresentados ao público nesta sexta-feira (9), ao longo da programação da TV Globo.

Nesta tarde, no intervalo da novela Terra Nostra, a TV Globo divulgou o nome de Maxiane, pernambucana que está disputando uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.

Maxiane tem 32 anos e é professora de história e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata, a pernambucana vive em Carpina. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes. Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, destaca. Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.

Casas de vidro ao redor do Brasil

A disputa já começa com a presença física do BBB em todas as regiões do país, com participação determinante do público na seleção dos participantes. Maxiane estará na casa de vidro localizada no Shopping Bela Vista, em Salvador (BA).

As cidades de Manaus (AM), Brasília (DF), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS) recebem, cada, uma casa de vidro das quais sairão todos os Pipocas que vão compor o elenco da 26ª edição do reality.

Cada casa terá quatro candidatos, sendo dois homens e duas mulheres. O homem e a mulher mais votados de cada Casa de Vidro terão passe livre para a casa mais vigiada do país.

A partir desta sexta (9), o público vota e escolhe, entre quatro candidatos, um homem e uma mulher de cada região para participarem do BBB 26.

