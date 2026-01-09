Dez anos após sua morte, Recife recebe show em homenagem a Naná Vasconcelos
Virgínia Rodrigues, Zé Manoel, Lucas dos Prazeres e Marivaldo dos Santos apresentam tributo a Naná Vasconcelos na Caixa Cultural Recife
Publicado: 09/01/2026 às 15:21
Show "Amém & Amem - Naná Vasconcelos 80 Anos" terá três apresentações na Caixa Cultural (Foto: Luiza Tojer/Divulgação)
Um tributo inédito ao legado do percussionista recifense Naná Vasconcelos acontecerá entre a próxima segunda-feira (12) e quarta (14), reunindo grandes nomes da música afro-brasileira na Caixa Cultural Recife. O espetáculo "Amém & Amem – Naná Vasconcelos 80 Anos" celebrará os 165 anos da Caixa e marcará os dez anos da morte do artista.
No palco, Virgínia Rodrigues, Zé Manoel, Lucas dos Prazeres e Marivaldo dos Santos se unem para traduzir a força e a diversidade da música afro-brasileira, revisitando o universo sonoro plural e espiritual que marcou a carreira de Naná.
Os ingressos estarão à venda a partir das 12h desta sexta-feira (9), no site da Caixa Cultural. A sessão do dia 13 contará com intérprete de Libras e um bate-papo com os artistas após a apresentação.
Reconhecido mundialmente por sua inventividade, Naná Vasconcelos (1944-2016) foi eleito nove vezes o Melhor Percussionista do Mundo pela revista Down Beat e venceu oito prêmios Grammy. Natural do Recife, começou sua trajetória ao lado de Milton Nascimento nos anos 1960.
O repertório do tributo destaca influências de Heitor Villa-Lobos e Milton Nascimento, além de composições autorais do homenageado. A direção musical é de Marivaldo dos Santos e a direção artística de André Brasileiro.
- Governo de Pernambuco lança Funcultura 2026 com R$ 39 milhões de incentivo para a cultura
- Grupo Menos é Mais e Simone Mendes lideram ranking das músicas mais tocadas de 2025; confira top 50
- Três clássicos de Machado de Assis viram teatro no Janeiro de Grandes Espetáculos
- Show em Copacabana em 2026: Paes posta foto de maiores estrelas da música e lança pergunta