Show em Copacabana em 2026: Paes posta foto de maiores estrelas da música e lança pergunta

Nas redes sociais, o público pede por apresentações de divas pop e destacam Rihanna e Britney Spears, que estão afastadas dos palcos há anos

Manifestação em Copacabana reúne milhares de bolsonaristas (Reprodução)

Depois de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em maio de 2025, a praia de Copacabana deve receber mais um grande show gratuito em 2026. Nesta terça-feira, 6, Eduardo Paes, prefeito do Rio, pediu a opinião do público para escolher o próximo artista a se apresentar na cidade carioca.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem", escreveu Paes. Na publicação, o prefeito reuniu imagens de nomes como Bono Vox, Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin, Britney Spears e Justin Bieber, estimulando a participação dos seguidores na escolha.

Nas redes sociais, o público pede por apresentações de divas pop e destacam Rihanna e Britney Spears, que estão afastadas dos palcos há anos, além de Beyoncé, que em 2025 fez a Cowboy Carter Tour entrar para a história como a turnê country de maior bilheteria já registrada.

Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem! pic.twitter.com/5qbguPjRbw — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 6, 2026

Sucessos dos shows gratuitos em Copacabana

Em maio de 2025, Lady Gaga fez um show histórico para 2,1 milhões de pessoas - segundo dados da Prefeitura, Polícia Militar e produção do evento - na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Apesar de ser o maior público de uma apresentação da cantora e ter superado a estimativa inicial de 1,6 milhões de pessoas, não quebrou o recorde de maior plateia no local.

Segundo informações do Guinness, o Livro dos Recordes, o maior público de um show gratuito se deu em Copacabana, na apresentação de Rod Stewart em 1994: cerca de 3,5 milhões de pessoas. No ano anterior, Jorge Ben Jor havia se apresentado ao lado de Tim Maia para cerca de 3 milhões de fãs.

Cabe um destaque, porém: nos dois casos, as apresentações foram feitas durante a festa de réveillon, o que pode ter ajudado a atrair um público maior.

Até 2024, o recorde de um show em Copacabana fora da data era dos Rolling Stones, que cantaram para 1,5 milhão em 2006. O posto foi tomado por Madonna, com 1,6 milhão - valor que norteou a estimativa para Lady Gaga - que agora ocupa a 3.ª posição no geral.