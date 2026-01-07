Grupo Menos é Mais e Simone Mendes lideram ranking das músicas mais tocadas de 2025; confira top 50
Levantamento da Pro-Música reúne dados das principais plataformas de streaming e aponta predomínio de artistas nacionais
Publicado: 07/01/2026 às 13:08
Grupo Menos é Mais no feat com Simone Mendes "P do Pecado" (Foto: Divulgação)
A música "P Do Pecado (Ao Vivo)", do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes, foi a mais tocada no Brasil em 2025. O dado faz parte do ranking anual da Pro-Música, que reúne as 50 faixas mais executadas nas principais plataformas de streaming e revela a predominância de artistas brasileiros e de gravações ao vivo no consumo musical do país.94% das músicas mais tocadas no país são nacionais
Após sete anos consecutivos com uma música sertaneja liderando o ranking anual, o pagode chegou ao topo em 2025. Na sequência de "P Do Pecado (Ao Vivo)", aparece "Tubarões (Ao Vivo)", da dupla Diego & Victor Hugo, e "Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)", também do Grupo Menos é Mais, completam o pódio no segundo e terceiro lugar, respectivamente.
O restante do Top 10 conta com três faixas da música urbana (trap e funk), três canções sertanejas e uma de forró, reforçando a diversidade de gêneros que caracterizam a preferência musical do público brasileiro.
O Grupo Menos é Mais e a dupla Henrique & Juliano são os artistas com maior presença no ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025, com cinco faixas cada. Logo atrás, Simone Mendes aparece com quatro músicas na lista, reforçando seu protagonismo tanto em gravações solo quanto em colaborações que dialogam com diferentes gêneros e públicos.
O levantamento também evidencia a força dos registros ao vivo no consumo musical brasileiro. Mais da metade das faixas presentes no Top 50, 27 no total, são gravações captadas em shows, com destaque especial para o sertanejo. O dado reforça a conexão emocional do público com performances ao vivo, que traduzem a experiência coletiva dos palcos para o ambiente digital e ampliam o alcance desses repertórios nas plataformas de streaming.
Já o funk e a música urbana se destacam pelo elevado número de faixas colaborativas, reunindo múltiplos artistas e participações especiais. Esse formato reflete a dinâmica criativa desses gêneros, marcada pela troca constante entre artistas, pela circulação de públicos e pela capacidade de gerar hits a partir de colaborações estratégicas. Ao mesmo tempo, ritmos como arrocha, piseiro e outras expressões regionais seguem ganhando espaço no mainstream do streaming, ampliando sua presença nacional e confirmando a diversidade como um dos principais traços do consumo musical no Brasil.
Das 50 músicas mais tocadas no país, 47 (94%) são brasileiras, e apenas 3 (6%) são internacionais: Die With A Smile, de Lady Gaga & Bruno Mars (14º); Ordinary, de Alex Warren (47º); e Lose Control, de Teddy Swims (48º).
O levantamento da Pro-Música, compilado pela BMAT, é o único a combinar e ponderar dados de todas as principais plataformas de streaming no Brasil – Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster
Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025:
P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi
Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs
Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto
Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela
Cópia Proibida – Léo Foguete
Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes
Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars
Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine
Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar
Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo
Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk
Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto
Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes
Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador
Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin
Última Noite – Léo Foguete
Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan
Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner
Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus
Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima
Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário
Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes
Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo
Última Noite – Nattan & Léo Foguete
Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho
Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano
Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais
Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano
Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo
12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar
Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais
Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima
Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker
Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl
Ordinary – Alex Warren
Lose Control – Teddy Swims
Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo
Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix