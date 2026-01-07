Grupo Menos é Mais e Simone Mendes lideram ranking das músicas mais tocadas de 2025; confira top 50

Grupo Menos é Mais no feat com Simone Mendes "P do Pecado" (Foto: Divulgação)

A música "P Do Pecado (Ao Vivo)", do Grupo Menos é Mais com Simone Mendes, foi a mais tocada no Brasil em 2025. O dado faz parte do ranking anual da Pro-Música, que reúne as 50 faixas mais executadas nas principais plataformas de streaming e revela a predominância de artistas brasileiros e de gravações ao vivo no consumo musical do país.94% das músicas mais tocadas no país são nacionais



Após sete anos consecutivos com uma música sertaneja liderando o ranking anual, o pagode chegou ao topo em 2025. Na sequência de "P Do Pecado (Ao Vivo)", aparece "Tubarões (Ao Vivo)", da dupla Diego & Victor Hugo, e "Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)", também do Grupo Menos é Mais, completam o pódio no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O restante do Top 10 conta com três faixas da música urbana (trap e funk), três canções sertanejas e uma de forró, reforçando a diversidade de gêneros que caracterizam a preferência musical do público brasileiro.

O Grupo Menos é Mais e a dupla Henrique & Juliano são os artistas com maior presença no ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025, com cinco faixas cada. Logo atrás, Simone Mendes aparece com quatro músicas na lista, reforçando seu protagonismo tanto em gravações solo quanto em colaborações que dialogam com diferentes gêneros e públicos.

O levantamento também evidencia a força dos registros ao vivo no consumo musical brasileiro. Mais da metade das faixas presentes no Top 50, 27 no total, são gravações captadas em shows, com destaque especial para o sertanejo. O dado reforça a conexão emocional do público com performances ao vivo, que traduzem a experiência coletiva dos palcos para o ambiente digital e ampliam o alcance desses repertórios nas plataformas de streaming.

Já o funk e a música urbana se destacam pelo elevado número de faixas colaborativas, reunindo múltiplos artistas e participações especiais. Esse formato reflete a dinâmica criativa desses gêneros, marcada pela troca constante entre artistas, pela circulação de públicos e pela capacidade de gerar hits a partir de colaborações estratégicas. Ao mesmo tempo, ritmos como arrocha, piseiro e outras expressões regionais seguem ganhando espaço no mainstream do streaming, ampliando sua presença nacional e confirmando a diversidade como um dos principais traços do consumo musical no Brasil.

Das 50 músicas mais tocadas no país, 47 (94%) são brasileiras, e apenas 3 (6%) são internacionais: Die With A Smile, de Lady Gaga & Bruno Mars (14º); Ordinary, de Alex Warren (47º); e Lose Control, de Teddy Swims (48º).

O levantamento da Pro-Música, compilado pela BMAT, é o único a combinar e ponderar dados de todas as principais plataformas de streaming no Brasil – Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster

Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2025:

P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi

Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn

Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela

Cópia Proibida – Léo Foguete

Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes

Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré

Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar

Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk

Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto

Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes

Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador

Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin

Última Noite – Léo Foguete

Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan

Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner

Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima

Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário

Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes

Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn

Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo

Última Noite – Nattan & Léo Foguete

Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho

Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano

Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais

Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar

Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima

Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker

Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

Ordinary – Alex Warren

Lose Control – Teddy Swims

Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo

Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix