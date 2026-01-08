Governo de Pernambuco lança Funcultura 2026 com R$ 39 milhões de incentivo para a cultura

Cinema São Luiz, símbolo do cinema pernambucano, onde muitos dos contemplados pelo Funcultura Audiovisual são exibidos. Crédito: Roberto Ramos/DP ()

O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), divulga o conjunto dos cinco editais do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), com investimento total de R$ 39 milhões. O valor se divide entre o Funcultura Geral, Funcultura Audiovisual, Funcultura Música, Funcultura Cultural e Microprojeto Cultural, que buscam reforçar o caráter estruturante do fundo estadual como política de fomento à produção artística, estimulando a diversidade de linguagens, a profissionalização do setor cultural e a preservação do patrimônio pernambucano.



Com a divulgação dos editais Funcultura 2026, o Governo de Pernambuco afirma que reforça seu compromisso com a descentralização territorial e o fortalecimento sustentável da cultura em todas as regiões. De acordo com a gestão, a elaboração dos editais é resultado de um processo contínuo de avaliação e escuta institucional, com a participação de conselhos e instâncias de diálogo com a sociedade civil, como o Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco (CCAUPE), o Conselho Estadual de Políticas Culturais (CEPC-PE) e o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC-PE).



O lançamento unificado propõe que os proponentes organizem seus projetos de forma mais estratégica, acompanhando prazos, categorias e critérios em um único calendário. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do Mapa Cultural de Pernambuco (www.mapacultural.pe.gov.br).



“O lançamento integrado dos editais do Funcultura 2026, com um investimento robusto de R$ 39 milhões, reafirma a cultura como uma política pública estratégica para o desenvolvimento de Pernambuco. Estamos falando de geração de trabalho e renda, fortalecimento das cadeias produtivas e garantia do direito à cultura em todas as regiões do Estado", enfatiza a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.



A diretora de Fomento - Fundarpe do Funcultura, Clarice Andrade, diz que as mudanças implementadas em 2025 tiveram impacto direto na execução e na qualidade dos projetos apoiados. “A ampliação dos tetos e os ajustes nos editais permitiram projetos mais estruturados, com maior viabilidade técnica e melhor capacidade de circulação. Em 2026, essas melhorias deixam de ser novidade e passam a integrar de forma consolidada a política de fomento”, explica.



Segundo a Secult-PE, no Funcultura Audiovisual, por exemplo, as alterações implantadas em 2025, incluindo a ampliação dos tetos de investimento em categorias estratégicas, como o longa-metragem, completam um ano de vigência e passam a compor o formato definitivo do edital. A medida adequa os valores à realidade do setor, fortalecendo a produção local e ampliando a circulação das obras.



Em sua segunda edição, o Funcultura Patrimônio Cultural atende a uma demanda histórica da sociedade civil e representa um avanço na política de preservação do patrimônio material e imaterial de Pernambuco. Os investimentos garantem ações de salvaguarda, requalificação e difusão de bens culturais fundamentais para a identidade estadual.



Recursos como Libras, audiodescrição, legendagem e exibições descentralizadas continuam sendo incentivados, garantindo o direito de acesso ao audiovisual pernambucano em diferentes territórios.

Para mais informações sobre cada edital, acesse o portal da Secretaria de Cultura de Pernambuco (www.cultura.pe.gov.br).