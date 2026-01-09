° / °
Itamaracá celebra aniversário de 82 anos de Lia com programação cultural gratuita

Evento no Centro Cultural Estrela de Lia, em Jaguaribe, terá dois dias de atrações, incluindo show da aniversariante e inauguração de espaço com seus prêmios e novo trabalho

Allan Lopes

Publicado: 09/01/2026 às 13:17

Lia de Itamaracá (Marina Torres/DP Foto)

Prestes a completar 82 anos nesta segunda-feira (12), a cirandeira Lia de Itamaracá será homenageada em um fim de semana de celebração comunitária e gratuita no Centro Cultural Estrela de Lia, na Ilha de Itamaracá. O evento, que acontece dias antes de seu aniversário em 12 de janeiro, celebra sua trajetória e o significado da ciranda como símbolo de memória e união.

A programação inclui apresentações musicais a partir das 16h deste sábado (10), com Catarina Dee Jah, DJ Dolores & DJ Toinho, e um momento simbólico de parabéns coletivo para Lia às 19h. Ela sobe ao palco às 20h30 acompanhada de convidados como Nega Deza e Isa Melo, com encerramento pela Orquestra Backstage. No domingo (11), as atividades continuam com programação infantil, sambada e música até as 15h.

Paralelamente, na Embaixada da Ciranda, será inaugurada uma mostra sobre a produção de seu novo álbum e uma exposição de seus prêmios e honrarias, além de uma lojinha com artigos temáticos.

“Chegar aos 82 anos celebrando minha vida no mesmo lugar onde comecei, cercada pelo meu povo, é uma emoção muito grande. Desejo que essa cultura continue viva, passando de mão em mão, porque a ciranda é memória, identidade e resistência”, celebra Lia.

A programação de aniversário também marca o início do calendário de verão do Centro Cultural Estrela de Lia. Nos dias 17, 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, sempre aos sábados, acontecem os Ensaios de Carnaval, quando Lia recebe convidados para rodas de ciranda e apresentações especiais, mantendo viva a tradição e preparando o público para o carnaval na Ilha de Itamaracá.

NOVO DISCO

Paralelamente às celebrações em Itamaracá, a cirandeira vive um momento de intensa produção artística com o lançamento do álbum "Pelos Olhos do Mar", gravado em parceria com a cantora Daúde. O disco reúne releituras e canções inéditas assinadas por nomes como Emicida, Céu, Russo Passapusso e Karina Buhr, e transita por matrizes sonoras como ciranda, coco de roda, bolero, samba, jazz e maracatu.

Concebido a partir da intuição e da afinidade artística entre as duas intérpretes, o trabalho afirma a centralidade da música negra e do feminino, além de prestar homenagens a mestres e mestras da cultura popular. Após o lançamento e apresentações recentes em São Paulo, Lia e Daúde preparam uma turnê pelo Nordeste este ano.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

SÁBADO

Som na Rural
16h – Catarina Dee Jah
17h30 – DJ Dolores & DJ Toinho – Ritmos Cubanos


Palco
19h – Parabéns de Lia
20h30 – Lia de Itamaracá e convidados (Nega Deza, Isa Melo, Viola Luz…)
22h – Orquestra Backstage


DOMINGO

11h – Atividade infantil Chama Griô
12h – Cris Galvão – Sambada de Responsa
15h – DJ Vibra

