Morre cirandeira Severina Baracho da Silva, filha do Mestre Baracho

Severina Baracho da Silva, também conhecida como Dona Biu, formava a dupla "As Filhas de Baracho" ao lado da irmã

Mestra Severina Baracho da Silva, a Dona Biu, faleceu neste domingo (7) (Foto: Reprodução/Instagram/Lia de Itamaracá)

A cirandeira Severina Baracho da Silva, também conhecida como Dona Biu, teve seu falecimento comunicado na manhã deste domingo (7). Ela era filha do "Rei da Ciranda", Mestre Antônio Baracho.

Ao lado da irmã Maria Dulce, formavam a dupla de cantoras e compositoras "As Filhas de Baracho", que manteve vivo o legado do pai nas rodas de ciranda e nos palcos brasileiros e internacionais.

Ao lado da artista Lia de Itamaracá, as Filhas de Baracho se apresentaram no Rock in Rio em 2024.

Em nota de pesar, Lia lamentou o falecimento de Dona Biu.

"Recebi a notícia da partida de Severina Baracho da Silva, a nossa querida Dona Biu, e sinto como se um pedaço da ciranda tivesse silenciado. Mas só por um instante, porque o canto dela é mais forte do que a despedida. Biu foi amiga, irmã de caminhada e de vida", escreveu.

"É triste demais ver que artistas como Biu, vindas do povo, muitas vezes caminham sem o apoio que merecem. Mas eu sempre fiz questão de ter ela comigo, de abrir espaço, de honrar sua grandeza", completou.