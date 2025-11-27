Terra PE retorna ao Museu do Estado com programação especial

2ª edição da Terra PE reúne arte e design no Museu do Estado (Divulgação)

A segunda edição da Terra PE – Raízes para o Futuro será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro, das 10h às 19h, nos Jardins do Museu do Estado de Pernambuco. A feira reúne trabalhos de cerâmica, arte em madeira, design, pintura, moda sustentável, artes visuais e gastronomia, além de oferecer oficinas gratuitas do Sebrae no dia 5 de dezembro.

Nesta edição, a ceramista Socorro Rodrigues, do Alto do Moura (Caruaru), será a grande homenageada. O encontro também contará com apresentação musical da dupla Publius e Juvenil Silva.