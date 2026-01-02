Férias em Família: Grande Recife oferece lazer gratuito e educativo para crianças em janeiro

Confira o menu de opções gratuitas ou com baixo custo para as férias escolares

Crianças brincando na natureza (br.freepik.com)

Janeiro chegou e, com ele, o desafio de preencher a rotina das crianças durante as férias escolares. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a resposta tem vindo em forma de uma programação ampla, gratuita — ou de baixo custo — e pensada especialmente para o público infantil. O Diario separou museus, parques e centros comunitários que ofecerem programação de férias nesse verão.

Natureza como sala de aula

Um dos principais destaques das férias é o programa Ecoférias, no Jardim Botânico do Recife (JBR), no bairro do Curado. Voltada para crianças de 7 a 13 anos, a iniciativa une lazer e educação ambiental por meio de gincanas, oficinas de produção de mudas e trilhas guiadas pela Mata Atlântica. Tudo isso acontece em meio a sete jardins temáticos, como o de plantas medicinais, o sensorial e o de orquídeas. O acesso ao Jardim Botânico e às atividades do Ecoférias é totalmente gratuito, de terça a domingo.

Outra alternativa muito procurada é o Parque Estadual de Dois Irmãos, que combina contato direto com a fauna e a flora da Mata Atlântica. Durante o mês de janeiro, o parque funciona todos os dias e oferece experiências diferenciadas, como o Zoo Noturno e visitas aos bastidores, despertando a curiosidade dos pequenos sobre os cuidados com os animais e a preservação ambiental. Crianças até 5 anos não pagam ingresso, e grupos de escolas públicas também têm acesso gratuito.

Já no Espaço Ciência, localizado no complexo de Salgadinho, em Olinda, funciona de terça à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h nos sábados e domingos, com várias atrações e visitas guiadas para os pequenos.

Cultura, esporte e cidadania nas comunidades

Para além das áreas verdes, a diversão infantil também ocupa os bairros por meio das colônias de férias da Rede Compaz. Conhecidos como “Fábricas de Cidadania”, os centros oferecem uma programação intensa e gratuita, com jogos populares, banho de fonte, oficinas de circo, break dance, cinema e atividades recreativas que atendem milhares de crianças e adolescentes.

As unidades espalhadas pelo Recife funcionam como espaços seguros de convivência durante as férias, especialmente em áreas mais vulneráveis. As inscrições para as atividades acontecem no próprio Compaz, com consulta de atrações pelo site.

O Ginásio Geraldão complementa essa rede ao abrir suas portas para modalidades esportivas como basquete, handebol e patinação, com atenção especial à inclusão de crianças com autismo.

Shows

O shopping RioMar Recife, localizado no Pina, terá apresentações gratuitas nos dias 10, 11 e 18 de janeiro, todos às 16h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3. No próximo sábado(10), a magia circense vem até as crianças com o grupo Circo da Trup. Já no dia de domingo(11), é a vez de cantar e dançar com Ilana Ventura. Por fim, no dia 18/01, a Bandalelê anima a garotada.

Museus que também brincam

Janeiro também é tempo de explorar museus — e muitos deles com atividades pensadas para o público infantil. O Museu da Cidade do Recife, no Forte das Cinco Pontas, promove oficinas em que as crianças criam “mapas afetivos”, estimulando o olhar sobre a cidade onde vivem. Já o Museu do Trem, na Estação Central Capiba, encanta com maquetes ferroviárias em movimento, um convite à imaginação e à curiosidade histórica.

Outros equipamentos, como o Paço do Frevo e o Cais do Sertão, oferecem gratuidade às terças-feiras, permitindo que famílias incluam cultura e música no roteiro de férias sem pesar no bolso.

Menu de atrações

Jardim Botânico do Recife (Curado)

Funcionamento: terça a domingo

Período especial: 12 a 29 de janeiro

Valor: gratuito para todos os públicos

Atividades: Ecoférias (crianças de 7 a 13 anos), trilhas guiadas na Mata Atlântica, gincanas educativas, oficinas de mudas, oficinas de xilogravura sustentável, visitação aos sete jardins temáticos (Cactos, Bromélias, Orquídeas, Palmeiras, Plantas Medicinais, Sensorial e Tropical).

Parque Estadual de Dois Irmãos (Zona Norte do Recife)

Funcionamento: todos os dias de janeiro

Valor: gratuito para crianças até 5 anos e grupos de escolas públicas; demais públicos: R$ 5,00

Atividades: visita ao zoológico, trilhas interpretativas na Mata Atlântica, Zoo Noturno (programação especial), visitas aos bastidores do parque, banhos de cortina d’água, ações educativas sobre fauna e conservação ambiental.

Econúcleo da Jaqueira (Parque da Jaqueira – Recife)

Funcionamento: quinta a domingo

Valor: gratuito

Atividades: contação de histórias, oficinas de cordel, oficinas de xilogravura com material reciclado, trilhas urbanas educativas, atividades de educação ambiental para crianças.

Espaço Ciência (Complexo de Salgadinho)

Funcionamento: terça a sexta, 8h às 12h; sábado e domingo, 13h as 16h.

Atividades: exposições interativas

Valor: 100% gratuito (exceto barco)

Parque 13 de maio (Centro do Recife)

Funcionamento: Diário

Valor: gratuito

Atividades: Praça da Infância e Ponto de Leitura

Arena Verão – Praia de Piedade (Jaboatão dos Guararapes)

Funcionamento: programação diária durante 30 dias

Valor: gratuito

Atividades: oficinas de beach tennis, oficinas de vôlei de praia, atividades esportivas recreativas, espaços de lazer para crianças e famílias.

Rede Compaz (unidades Ariano Suassuna, Eduardo Campos, Miguel Arraes, Dom Hélder Câmara, Paulo Freire e Leda Alves)

Funcionamento: programação especial durante o mês de janeiro

Valor: gratuito

Inscrição: presencial ou cadastro prévio na rede

Atividades: colônia de férias infantil e juvenil, jogos populares, banho de fonte, oficinas de circo, oficinas de break dance, oficinas de cinema, atividades recreativas comunitárias.

Ginásio Geraldão (Recife)

Funcionamento: conforme programação de férias

Valor: gratuito

Atividades: basquete, handebol, patinação, atividades esportivas inclusivas com atenção ao público com autismo.

Museu da Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas)

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 16h

Valor: gratuito

Atividades: oficinas infantis, criação de mapas afetivos da cidade, exposições educativas sobre a história do Recife.

Museu do Trem (Estação Central Capiba)

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 14h

Valor: gratuito

Atividades: exposição permanente de trens históricos, ferromodelismo com maquetes em movimento, atividades educativas voltadas para crianças.

Paço do Frevo (Bairro do Recife)

Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

Valor: gratuito às terças-feiras

Atividades: exposições interativas, vivências musicais, ações educativas ligadas ao frevo.

Cais do Sertão (Bairro do Recife)

Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 16h; sábado e domingo, das 11h às 17h

Valor: gratuito às terças-feiras

Atividades: exposições interativas sobre o Sertão, oficinas educativas, mostras de cinema e atividades culturais.

Prévias carnavelescas infantis (Olinda):



Pitombeirinha

Data: 10/01 Horário: 14h30

Local: Praça do Carmo



Calunguinha na Folia

Data: 17/01 Horário: 14h

Local: Campo do Bonsucesso

Ceroulinha

Data:31/01

Horário: 14h

Local: Sítio Histórico de Olinda