Copinha 2026: veja nomes para ficar de olho, grupos e o formato da competição

Taça da Copinha (Divulgação/FPF)

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, começa nesta sexta-feira, 2, com a mesma expectativa de todos os anos: lançar ao cenário nacional jovens talentosos.

O torneio termina, como é praxe, em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. A final será disputada no Pacaembu, embora o complexo que abriga o estádio ainda siga em obras para erguer um prédio multiuso com hotel de luxo e restaurantes.

O torneio apresenta a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo. Classificam-se à segunda fase os dois melhores de cada chave. Daí para frente, jogos únicos, no estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

A edição de 2026 chama atenção pelo número de estreantes. Ao todo, 22 clubes participam da Copinha pela primeira vez, entre eles Meia Noite-SP, Real-RR, Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Centro Olímpico-SP, Guanabara City-GO, Maricá-RJ, Naviraiense-MS, Quixadá-CE, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Há ausências relevantes também. A principal delas é o Flamengo, tetracampeão do torneio, que optou por manter seus atletas da base à disposição para a disputa do Campeonato Carioca. Clubes como Atlético-GO, Paysandu, Londrina, Caxias e ABC também não participam neste ano.

Entre os paulistas, nomes tradicionais ficaram fora da Copinha de 2026, como Marília, campeão em 1979; Paulista de Jundiaí, campeão em 1997; Rio Branco, vice-campeão em 2008; além de Batatais, São Bernardo e São Caetano, todos com histórico relevante na competição.

O Corinthians é o maior campeão, com 11 títulos, e joga suas fichas neste ano, entre os protagonistas, no meio-campista Gui Amorim, de 17 anos, elogiado pela leitura de jogo e chegada ao ataque.

O São Paulo, que defende seu o título neste ano depois de superar o Corinthians na decisão de 2025, é a segunda equipe com mais taças: são cinco. O time tricolor tem como destaque o atacante Paulinho. O meio-campista Gustavo Zabarelli, de 16 anos, é outro nome importante.

O Palmeiras tenta manter o protagonismo recente após as conquistas consecutivas de 2022 e 2023, e busca lançar novos talentos depois de revelas as duas maiores estrelas do futebol brasileiro na última década: Endrick, hoje no Lyon, e Estevão, astro do Chelsea.

Neste ano, os palmeirenses vão a campo com nomes que já têm espaço com Abel Ferreira no profissional, como o zagueiro Benedetti e o meia-atacante Erick Belé, além do volante Luís Pacheco, que também teve alguns minutos no time profissional em 2025. Eduardo Conceição, de 16 anos, chama a atenção pela precocidade e pode repetir o caminho de Endrick e Estêvão.

VEJA OS TODOS OS GRUPOS DA COPINHA 2026

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé - SP

Chapecoense

Volta Redonda

Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Grêmio

Falcon-SE

Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi-SP

Goiás

América-RN

Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)

Araçatuba-SP

Athletico-PR

Oeste-SP

Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)

Grêmio Prudente-SP

Ceará

Olímpico-SE

Carajás-PA

Grupo 7 (Assis)

Assisense-SP

Athletic-MG

Guarani-SP

Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú)

XV de Jaú-SP

Corinthians

Trindade-GO

Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto)

América-SP

Bahia

Inter de Limeira

CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto)

Comercial-SP

América-MG

Noroeste-SP

Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski)

Bandeirante-SP

Santa Cruz

Botafogo-SP

Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos)

I9 FC -SP

Vasco da Gama

Velo Clube-SP

Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca)

Francana-SP

Cruzeiro

Barra-SC

Esporte de Patos

Grupo 14 (Patrocínio Paulista)

Meia Noite-SP

Coritiba

Ponte Preta

Real-RR

Grupo 15 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Cuiabá

América-RJ

Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos)

Grêmio São-Carlense-SP

Santos

Real Brasília-DF

União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis)

Cosmopolitano Sports-SP

Figueirense

Red Bull Bragantino

São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

Criciúma

XV de Piracicaba

Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba)

Real Soccer-SP

São Paulo

Maruinense-SE

Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia)

Paulínia Universitário-SP

Vila Nova-GO

Portuguesa

Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Juventude

São José-SP

Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté)

Taubáte-SP

Botafogo

Águia de Marabá-PA

Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Fortaleza

Centro Olímpico-SP

Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba)

Itaquaquecetuba-SP

Náutico

Grêmio Novorizontino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)

Sfera-SP

Fluminense

Água Santa

Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes)

Referência-SP

Real-RS

Ituano

Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri)

Palmeiras

Remo

Batalhão-TO

Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Vitória

Capivariano-SP

Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco)

Audax-SP

Atlético-MG

União-MT

QFC-RN

Grupo 30 - São Paulo (Ibrachina Arena)

Ibrachina-SP

Bangu

Santo André

Ferroviário-CE

Grupo 31 - São Paulo (Rua Javari)

Juventus-SP

Retrô-PE

São Bento-SP

Cascavel-PR

Grupo 32 - São Paulo (Nicolau Alayon)

Nacional-SP

Internacional

Portuguesa Santista-SP

CSE-AL

