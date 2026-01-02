Copinha 2026: veja nomes para ficar de olho, grupos e o formato da competição
São 128 times divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo
Publicado: 02/01/2026 às 12:24
Taça da Copinha (Divulgação/FPF)
A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, começa nesta sexta-feira, 2, com a mesma expectativa de todos os anos: lançar ao cenário nacional jovens talentosos.
O torneio apresenta a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo. Classificam-se à segunda fase os dois melhores de cada chave. Daí para frente, jogos únicos, no estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.
A edição de 2026 chama atenção pelo número de estreantes. Ao todo, 22 clubes participam da Copinha pela primeira vez, entre eles Meia Noite-SP, Real-RR, Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Centro Olímpico-SP, Guanabara City-GO, Maricá-RJ, Naviraiense-MS, Quixadá-CE, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.
Há ausências relevantes também. A principal delas é o Flamengo, tetracampeão do torneio, que optou por manter seus atletas da base à disposição para a disputa do Campeonato Carioca. Clubes como Atlético-GO, Paysandu, Londrina, Caxias e ABC também não participam neste ano.
Entre os paulistas, nomes tradicionais ficaram fora da Copinha de 2026, como Marília, campeão em 1979; Paulista de Jundiaí, campeão em 1997; Rio Branco, vice-campeão em 2008; além de Batatais, São Bernardo e São Caetano, todos com histórico relevante na competição.
O Corinthians é o maior campeão, com 11 títulos, e joga suas fichas neste ano, entre os protagonistas, no meio-campista Gui Amorim, de 17 anos, elogiado pela leitura de jogo e chegada ao ataque.
O São Paulo, que defende seu o título neste ano depois de superar o Corinthians na decisão de 2025, é a segunda equipe com mais taças: são cinco. O time tricolor tem como destaque o atacante Paulinho. O meio-campista Gustavo Zabarelli, de 16 anos, é outro nome importante.
O Palmeiras tenta manter o protagonismo recente após as conquistas consecutivas de 2022 e 2023, e busca lançar novos talentos depois de revelas as duas maiores estrelas do futebol brasileiro na última década: Endrick, hoje no Lyon, e Estevão, astro do Chelsea.
Neste ano, os palmeirenses vão a campo com nomes que já têm espaço com Abel Ferreira no profissional, como o zagueiro Benedetti e o meia-atacante Erick Belé, além do volante Luís Pacheco, que também teve alguns minutos no time profissional em 2025. Eduardo Conceição, de 16 anos, chama a atenção pela precocidade e pode repetir o caminho de Endrick e Estêvão.
VEJA OS TODOS OS GRUPOS DA COPINHA 2026
Grupo 1 (Santa Fé do Sul)
Santa Fé - SP
Chapecoense
Volta Redonda
Alagoinhas -BA
Grupo 2 (Votuporanga)
Votuporanguense-SP
Grêmio
Falcon-SE
Galvez-AC
Grupo 3 (Tanabi)
Tanabi-SP
Goiás
América-RN
Sobradinho-DF
Grupo 4 (Bálsamo)
Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES
Grupo 5 (Araçatuba)
Araçatuba-SP
Athletico-PR
Oeste-SP
Maricá-RJ
Grupo 6 (Presidente Prudente)
Grêmio Prudente-SP
Ceará
Olímpico-SE
Carajás-PA
Grupo 7 (Assis)
Assisense-SP
Athletic-MG
Guarani-SP
Naviraiense-MS
Grupo 8 (Jaú)
XV de Jaú-SP
Corinthians
Trindade-GO
Luverdense-MT
Grupo 9 (São José do Rio Preto)
América-SP
Bahia
Inter de Limeira
CSA
Grupo 10 (Ribeirão Preto)
Comercial-SP
América-MG
Noroeste-SP
Atlético-PI
Grupo 11 (Brodowski)
Bandeirante-SP
Santa Cruz
Botafogo-SP
Tuna Luso-PA
Grupo 12 (Cravinhos)
I9 FC -SP
Vasco da Gama
Velo Clube-SP
Guanabara City-GO
Grupo 13 (Franca)
Francana-SP
Cruzeiro
Barra-SC
Esporte de Patos
Grupo 14 (Patrocínio Paulista)
Meia Noite-SP
Coritiba
Ponte Preta
Real-RR
Grupo 15 (Araraquara)
Ferroviária-SP
Cuiabá
América-RJ
Quixadá-CE
Grupo 16 (São Carlos)
Grêmio São-Carlense-SP
Santos
Real Brasília-DF
União Cacoalense-RO
Grupo 17 (Cosmópolis)
Cosmopolitano Sports-SP
Figueirense
Red Bull Bragantino
São Luís-MA
Grupo 18 (Tietê)
Comercial Tietê-SP
Criciúma
XV de Piracicaba
Canaã-DF
Grupo 19 (Sorocaba)
Real Soccer-SP
São Paulo
Maruinense-SE
Indenpendente-AP
Grupo 20 (Paulínia)
Paulínia Universitário-SP
Vila Nova-GO
Portuguesa
Operário-PR
Grupo 21 (Guaratinguetá)
Atlético Guaratinguetá-SP
Juventude
São José-SP
Nacional-AM
Grupo 22 (Taubaté)
Taubáte-SP
Botafogo
Águia de Marabá-PA
Estrela de Março-BA
Grupo 23 (Mogi das Cruzes)
União Mogi-SP
Fortaleza
Centro Olímpico-SP
Confiança-PB
Grupo 24 (Itaquaquecetuba)
Itaquaquecetuba-SP
Náutico
Grêmio Novorizontino-SP
Juventude Samas-MA
Grupo 25 (Santana de Parnaíba)
Sfera-SP
Fluminense
Água Santa
Brasiliense
Grupo 26 (Embu das Artes)
Referência-SP
Real-RS
Ituano
Ivinhema-MS
Grupo 27 (Barueri)
Palmeiras
Remo
Batalhão-TO
Monte Roraima-RR
Grupo 28 (Guarulhos)
Flamengo-SP
Vitória
Capivariano-SP
Rio Branco-ES
Grupo 29 (Osasco)
Audax-SP
Atlético-MG
União-MT
QFC-RN
Grupo 30 - São Paulo (Ibrachina Arena)
Ibrachina-SP
Bangu
Santo André
Ferroviário-CE
Grupo 31 - São Paulo (Rua Javari)
Juventus-SP
Retrô-PE
São Bento-SP
Cascavel-PR
Grupo 32 - São Paulo (Nicolau Alayon)
Nacional-SP
Internacional
Portuguesa Santista-SP
CSE-AL