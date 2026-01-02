Prévia é o que não falta: confira a programação de janeiro em Olinda e no Recife
Troças, blocos, bailes e cortejos ocupam ruas, clubes e praças nas duas cidades, abrindo oficialmente a temporada carnavalesca.
Publicado: 02/01/2026 às 10:56
Sombrinha de frevo (Foto: Jan Ribeiro/Prefeitura de Olinda)
As prévias de Carnaval já movimentam Olinda e Recife com uma programação intensa ao longo do mês de janeiro. Troças, blocos, bailes e cortejos ocupam ruas, clubes e praças, reunindo foliões de todas as idades. Veja a programação detalhada:
Em Olinda, as prévias começaram no dia 1º de janeiro, com a Troça A Canja, às 4h30, no Grêmio Henrique Dias, seguida por A Sopa, às 5h, no Clube Vassourinhas de Olinda. No sábado (03), a Troça A Porca de Olinda sai ao meio-dia, também no Clube Vassourinhas.
A agenda segue domingo (4), com o TCM Garoto de Vassoura e a Troça Calunguinha Torto, ambas às 13h, nos clubes Atlântico e Vassourinhas de Olinda, respectivamente. Às 15h, acontece o Arrastão Balanço Enredo, em frente à Focca, e às 16h, o ensaio aberto das Sambadeiras, na Rua do Sol, nº 418. Na segunda-feira (5), a Ceroula de Olinda celebra 64 anos, às 19h, nos Quatro Cantos.
Demais prévias
No dia 10, a programação inclui a Pitombeirinha (Infantil), às 14h30, na Praça do Carmo; a Troça Tô a Toa, às 13h, no Clube Vassourinhas; a Troça Se Eu Flopar Me Beija, às 14h, na Sede do Preto Velho; a Troça Entra em Beco, Sai em Beco, às 18h, na Praça da Igreja de São Pedro; e a Festa do Urso – Bloco do Bicho Maluco Beleza, às 19h, na Casa Estação da Luz.
No dia 11, a Troça Menino da Tarde, que representa o "filho" do Homem da Meia Noite e da Mulher do Dia, sai às 11h, no Clube Vassourinhas de Olinda, e a Troça Pitombeira desfila às 14h, na Sede da Pitombeira.
Já no dia 17, acontecem o Calunguinha na Folia (Infantil), às 14h, no Campo do Bonsucesso; o Baile Vermelho e Verde, às 14h, na Mansão da Matuta; a Prévia Batuques, às 15h, no Centro Cultural Luiz Freire; Hoje a Mangueira Entra, às 18h, no Clube Atlântico de Olinda; e o Cortejo Meia-Noite Eu Te Conto, às 18h30, com concentração na Cervejaria Cavalote, na Praça do Carmo.
No dia 18, o Baile Azul e Branco acontece às 11h, no Clube Atlântico de Olinda, e a Troça Lenhadores sai às 17h, na Praça do Carmo. No dia 25, a Troça O ? da Boa Vista.
Confira a lista completa:
OLINDA
01/01
Troça A Canja
Horário: 4h30
Local: Grêmio Henrique Dias
A Sopa
Horário: 5h
Local: Vassourinha de Olinda
03/01
Troça A Porca
Horário: 12h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
04/01
Troça Garoto de Vassoura
Horário: 13h
Local: Clube Atlântico de Olinda
Troça Calunguinha Torto
Horário: 13h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Arrastão Balanço Enredo
Horário: 15h
Local: Em frente à Focca
Sambadeiras
Horário: 16h
Local: Rua do Sol, 418
05/01
64 anos – Ceroula de Olinda
Horário: 19h
Local: Quatro Cantos
10/01
Pitombeirinha (Infantil)
Horário: 14h30
Local: Praça do Carmo
Troça Tô a Toa
Horário: 13h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Troça Se Eu Flopar Me Beija
Horário: 14h
Local: Sede do Preto Velho
Troça Entra em Beco, Sai em Beco
Horário: 18h
Local: Praça da Igreja de São Pedro
Festa do Urso – Bloco do Bicho Maluco Beleza
Horário: 19h
Local: Casa Estação da Luz
11/01
Troça Menino da Tarde
Horário: 11h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Troça Pitombeira
Horário: 14h
Local: Sede da Pitombeira
17/01
Calunguinha na Folia (Infantil)
Horário: 14h
Local: Campo do Bonsucesso
Baile Vermelho e Verde
Horário: 14h
Local: Mansão da Matuta
Prévia Batuques
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Luiz Freire
Hoje a Mangueira Entra
Horário: 18h
Local: Clube Atlântico de Olinda
Cortejo Meia-Noite Eu Te Conto
Horário: 18h30
Local: Cervejaria Cavalote, Praça do Carmo
18/01
Baile Azul e Branco
Horário: 11h
Local: Clube Atlântico de Olinda
Troça Lenhadores
Horário: 17h
Local: Praça do Carmo
25/01
Troça O Raparigueiro
Horário: 13h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Troça Dom Juan do Monte
Horário: 11h
Local: Rua José Borges Souza, 65, Alto do Monte
30/01
Enquanto Isso na Sala da Justiça
Horário: 21h
Local: Centro de Convenções de Olinda
31/01
Ceroulinha (Infantil)
Horário: 14h
Local: Sítio Histórico de Olinda
Trote do Elefante de Olinda
Horário: 17h
Local: Praça do Jacaré
RECIFE
10/01
Baile da Macuca
Local: Recife Antigo
Ensaios dos Carnavais com André Rio
Local: Sede do Galo da Madrugada
18/01
Bloco Os Operários Beer
Horário: 13h
Local: Avenida Norte, Vasco da Gama
24/01
Bloco de Seu Antônio
Local: Arena Boa Viagem
30/01
Baile da Imprensa Que Entra
Local: Clube Internacional do Recife
31/01
Bal Masqué
Local: Clube Internacional do Recife
Bloco Amantes de Glória
Horário: 16h
Local: Bairro da Boa Vista