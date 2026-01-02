Prévia é o que não falta: confira a programação de janeiro em Olinda e no Recife

Troças, blocos, bailes e cortejos ocupam ruas, clubes e praças nas duas cidades, abrindo oficialmente a temporada carnavalesca.

Sombrinha de frevo (Foto: Jan Ribeiro/Prefeitura de Olinda)

As prévias de Carnaval já movimentam Olinda e Recife com uma programação intensa ao longo do mês de janeiro. Troças, blocos, bailes e cortejos ocupam ruas, clubes e praças, reunindo foliões de todas as idades. Veja a programação detalhada:

Em Olinda, as prévias começaram no dia 1º de janeiro, com a Troça A Canja, às 4h30, no Grêmio Henrique Dias, seguida por A Sopa, às 5h, no Clube Vassourinhas de Olinda. No sábado (03), a Troça A Porca de Olinda sai ao meio-dia, também no Clube Vassourinhas.

A agenda segue domingo (4), com o TCM Garoto de Vassoura e a Troça Calunguinha Torto, ambas às 13h, nos clubes Atlântico e Vassourinhas de Olinda, respectivamente. Às 15h, acontece o Arrastão Balanço Enredo, em frente à Focca, e às 16h, o ensaio aberto das Sambadeiras, na Rua do Sol, nº 418. Na segunda-feira (5), a Ceroula de Olinda celebra 64 anos, às 19h, nos Quatro Cantos.

Demais prévias

No dia 10, a programação inclui a Pitombeirinha (Infantil), às 14h30, na Praça do Carmo; a Troça Tô a Toa, às 13h, no Clube Vassourinhas; a Troça Se Eu Flopar Me Beija, às 14h, na Sede do Preto Velho; a Troça Entra em Beco, Sai em Beco, às 18h, na Praça da Igreja de São Pedro; e a Festa do Urso – Bloco do Bicho Maluco Beleza, às 19h, na Casa Estação da Luz.

No dia 11, a Troça Menino da Tarde, que representa o "filho" do Homem da Meia Noite e da Mulher do Dia, sai às 11h, no Clube Vassourinhas de Olinda, e a Troça Pitombeira desfila às 14h, na Sede da Pitombeira.

Já no dia 17, acontecem o Calunguinha na Folia (Infantil), às 14h, no Campo do Bonsucesso; o Baile Vermelho e Verde, às 14h, na Mansão da Matuta; a Prévia Batuques, às 15h, no Centro Cultural Luiz Freire; Hoje a Mangueira Entra, às 18h, no Clube Atlântico de Olinda; e o Cortejo Meia-Noite Eu Te Conto, às 18h30, com concentração na Cervejaria Cavalote, na Praça do Carmo.

No dia 18, o Baile Azul e Branco acontece às 11h, no Clube Atlântico de Olinda, e a Troça Lenhadores sai às 17h, na Praça do Carmo. No dia 25, a Troça O ? da Boa Vista.

Confira a lista completa:

OLINDA

01/01

Troça A Canja

Horário: 4h30

Local: Grêmio Henrique Dias

A Sopa

Horário: 5h

Local: Vassourinha de Olinda

03/01

Troça A Porca

Horário: 12h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

04/01

Troça Garoto de Vassoura

Horário: 13h

Local: Clube Atlântico de Olinda

Troça Calunguinha Torto

Horário: 13h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

Arrastão Balanço Enredo

Horário: 15h

Local: Em frente à Focca

Sambadeiras

Horário: 16h

Local: Rua do Sol, 418

05/01

64 anos – Ceroula de Olinda

Horário: 19h

Local: Quatro Cantos

10/01

Pitombeirinha (Infantil)

Horário: 14h30

Local: Praça do Carmo

Troça Tô a Toa

Horário: 13h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

Troça Se Eu Flopar Me Beija

Horário: 14h

Local: Sede do Preto Velho

Troça Entra em Beco, Sai em Beco

Horário: 18h

Local: Praça da Igreja de São Pedro

Festa do Urso – Bloco do Bicho Maluco Beleza

Horário: 19h

Local: Casa Estação da Luz

11/01

Troça Menino da Tarde

Horário: 11h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

Troça Pitombeira

Horário: 14h

Local: Sede da Pitombeira

17/01

Calunguinha na Folia (Infantil)

Horário: 14h

Local: Campo do Bonsucesso

Baile Vermelho e Verde

Horário: 14h

Local: Mansão da Matuta

Prévia Batuques

Horário: 15h

Local: Centro Cultural Luiz Freire

Hoje a Mangueira Entra

Horário: 18h

Local: Clube Atlântico de Olinda

Cortejo Meia-Noite Eu Te Conto

Horário: 18h30

Local: Cervejaria Cavalote, Praça do Carmo

18/01

Baile Azul e Branco

Horário: 11h

Local: Clube Atlântico de Olinda

Troça Lenhadores

Horário: 17h

Local: Praça do Carmo

25/01

Troça O Raparigueiro

Horário: 13h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

Troça Dom Juan do Monte

Horário: 11h

Local: Rua José Borges Souza, 65, Alto do Monte

30/01

Enquanto Isso na Sala da Justiça

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções de Olinda

31/01

Ceroulinha (Infantil)

Horário: 14h

Local: Sítio Histórico de Olinda

Trote do Elefante de Olinda

Horário: 17h

Local: Praça do Jacaré

RECIFE

10/01

Baile da Macuca

Local: Recife Antigo

Ensaios dos Carnavais com André Rio

Local: Sede do Galo da Madrugada

18/01

Bloco Os Operários Beer

Horário: 13h

Local: Avenida Norte, Vasco da Gama

24/01

Bloco de Seu Antônio

Local: Arena Boa Viagem

30/01

Baile da Imprensa Que Entra

Local: Clube Internacional do Recife

31/01

Bal Masqué

Local: Clube Internacional do Recife

Bloco Amantes de Glória

Horário: 16h

Local: Bairro da Boa Vista