Réveillon 2026: linhas de ônibus em Jaboatão serão reforçadas na virada de ano

Haverá ampliação das linhas 63 - Jardim Piedade (Bacurau) e 73 - Candeias (Bacurau), que vão circular, segundo o Consórcio Grande Recife, a cada 30 minutos

Ônibus (Leandro de Santana/DP)

As pessoas que forem curtir o Réveillon 2026, nesta quarta-feira (31), nos polos montados tanto no Centro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quanto na Orla da Praia de Piedade, contarão com um reforço na circulação dos ônibus do município.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), as linhas 63 - Jardim Piedade (Bacurau) e 73 - Candeias (Bacurau) serão ampliadas, com circulação acontecendo a cada 30 minutos.

Na Orla de Piedade, a tradicional contagem regressiva da virada do ano na orla da Praia de Piedade, será comandada por Priscilla Senna. Já no polo de Jaboatão Centro, montado em frente à Casa da Cultura, o momento será comandado por Lucy Alves.

Diante do aumento no fluxo de pessoas, o Consórcio Grande Recife recomenda que os passageiros saiam de casa com antecedência. Para evitar filas na volta, é interessante verificar se você está com saldo suficiente no seu cartão VEM (Comum, Trabalhador ou Estudante).

Confira a programação dos dois polos divulgada pelo município:

Polo Orla de Piedade

31/12



- Wallace Sales e Matheus Nocaute

- Sambagagem

- Rayssa Bacelar

- Raphaela Santos

- Manoel Neto

- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)

- Matheus Fernandes

01/01/2026

Dia de Ação de Graças



- Fernandinho

- Bruno Morais

- Pedro Paulo

- Emily

- Stefany

Polo Jaboatão Centro

31/12



- Príncipe Alisson

- Jeane e Fabinha Nunes

- Rafa Pesadão

- Nena Queiroga

- Priscilla Senna

- Conde

- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)

Todas as atrações fazem parte do festival Pernambuco Meu País, que tem a expectativa de receber mais de 300 mil pessoas durante toda a festividade.

