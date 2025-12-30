Wesley Safadão está confirmado no Virada Recife nesta quarta-feira
Virada Recife terá cinco atrações, com Wesley Safadão subindo ao palco às 22h30 para comandar a virada do ano
Publicado: 30/12/2025 às 20:55
Wesley Safadão comanda o Garota Vip neste sábado (15), em Olinda (Reprodução/Instagram)
O show de Wesley Safadão no Virada Recife está confirmado para esta quarta-feira, na praia do Pina, mesmo após o cantor ter cancelado os shows que faria nesta terça-feira (30) em Maceió e Japaratinga, em Alagoas.
O artista se apresentará nas últimas horas de 2025 e será o responsável pela contagem regressiva para a chegada do Ano Novo.
A programação do Virada Recife começa às 18h30 com Matheus Moraes, seguida por Alceu Valença, às 20h30, e pelo show de Wesley Safadão, às 22h30. Na sequência, sobem ao palco Matheus & Kauan, à 1h, e Lipe Lucena, que encerra a festa às 3h30.
O evento terá área pública gratuita e, para quem busca mais conforto, o Lounge Virada na Praia oferece espaço exclusivo com open bar. Os últimos ingressos estão à venda no site oficial do Virada na Praia, e as mesas já estão esgotadas.