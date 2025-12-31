Noronha celebra o Réveillon com três noites consecutivas de festa

Evento gratuito na Praia do Porto terá três dias de música, com atrações que vão do forró ao pop romântico, para moradores e turistas.

Fernando de Noronha irá promover três dias de festa no Réveillon 2026 (Foto: Divulgação)

Os três dias de festa do Réveillon da Ilha 2026 têm início nesta quarta-feira (31), na Praia do Porto, em Fernando de Noronha. A atração gratuita promete movimentar o arquipélago com uma programação musical variada, que vai da virada do ano até o dia 3 de janeiro.

A abertura, nesta quarta-feira (31), conta com os shows de Silva, Deb Lima, San e Nego Noronha. Na quinta (1º), é a vez de Priscila Senna, Matheus Fernandes, Ju Medeiros e Nena Queiroga se apresentarem. Para finalizar, na sexta (3), sobem ao palco os grandes nomes do forró e do axé: Xand Avião, Banda Eva, Jopin, Everton Freitas e Dayane Santos.

O evento é promovido pela Administração de Fernando de Noronha em parceria com a iniciativa privada e tem entrada franca para moradores e turistas.