Conhecida por ganhar na loteria, ex-BBB Paulinha Leite acerta a quina da Mega da Virada
A Caixa sorteou, nesta quinta-feira (1º), o prêmio da Mega da Virada de R$ 1 bilhão
Publicado: 01/01/2026 às 14:39
Conhecida por ganhar na loteria, ex-BBB acerta a quina da Mega da Virada. (Foto: Reprodulção/Instagram)
A ex-BBB Paulinha Leitte compartilhou que acertou na quina da Mega da Virada, sorteio realizado pela Caixa nesta quinta-feira (1º).
Conhecida por ganhar em loterias, Paulinha tem uma empresa de apostas e organiza bolões. Por isso, não ficou claro se ela ganhou o valor de R$ 11.931,42 da quina sozinha.
Com o prêmio total histórico de R$ 1 bilhão, 3.921 jogos acertaram a quina.
Em postagem feita no Instagram, Paulinha compartilhou uma foto do bilhete da aposta com a legenda: "A caixa já pode chorar agora".
A ex-BBB já faturou em loterias mais do que poderia ganhar no reality. Em uma aposta na Mega-Sena, Paulinha conquistou R$ 3,8 milhões.
