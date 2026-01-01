° / °
Economia
MEGA DA VIRADA

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (1º) após problemas técnicos

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/01/2026 às 13:02

Mega da Virada/Foto: Priscilla Melo/Arquivo DP

Mega da Virada (Foto: Priscilla Melo/Arquivo DP)

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quinta-feira (1º), as dezenas da Mega da Virada. O sorteio do prêmio recorde de R$ 1 bilhão ocorreu hoje após ter sido adiado por problemas técnicos que impediram a realização do evento na noite de quarta-feira (31).

  • Confira os números sorteados: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

De acordo com informações do G1, seis apostas dividirão o maior prêmio da história da loteria. Metade dos vencedores (três apostas) realizou o jogo por meio dos canais eletrônicos (online). Veja a localização das outras três apostas premiadas:

  • João Pessoa (PB) – 1 aposta vencedora
  • Ponta Porã (MS) – 1 aposta vencedora
  • Franco da Rocha (SP) – 1 aposta vencedora

Como as demais cotas foram registradas pela internet, não é possível identificar a localidade de origem dos ganhadores.

Mega da Virada
