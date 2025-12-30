Mansão de 14 banheiros, AeroFla e superviagem: o que daria para pagar com R$ 1 bi da Mega da Virada?

O maior prêmio da história das loterias no Brasil será sorteado na quarta (31); a Mega-Sena da Virada vai pagar cerca de R$ 1 bilhão, já com descontos de impostos

Dinheiro vai para conta no dia 20 (Arquivo)

O maior prêmio da história das loterias no Brasil será sorteado na quarta (31).

A Mega-Sena da Virada vai pagar cerca de R$ 1 bilhão. Já com descontos de impostos.

E o melhor. Ela não acumula. Por isso, alguém vai levar o prêmio, seja sozinho, em bolões, ou vários apostadores que acertarem os mesmos seis números.

Diante dessa “bolada”, fica expectativa e surge a pergunta: o que daria para fazer com tanto dinheiro?

Pois bem, há várias opções para gastar esse bilhão.

Confira

Megamansão em São Paulo

Considerada a maior mansão do Brasil, ela fica em Alphaville, em São Paulo. Tem 18 mil metros quadrados de área construída, 18 quartos e 14 banheiros. A megamansão é de Amílcare Dalevo, ex-coproprietário da RedeTV!

Aero- Fla

O avião que levou o Flamengo para a Copa Intercontinental em Doha, no Catar, custa o prêmio todo. A aeronave foi alugada de uma empresa sul-africana, a Aeronexus. O Boeing 767-300 VIP tem poltronas revestidas de couro que viram camas.

Megaiate

Com R$ 825 milhões, o “sortudo” pode levar o primeiro megaiate híbrido construído no mundo: o Savannah.Essa embarcação pertenceu ao bilionário sueco Lukas Lundin, magnata dos setores de mineração e petróleo, que morreu em 2022. Um dos ambientes é chamado de "Nemo", porque o salão fica embaixo d'água.

Carro mais caro do mundo

Com R$ 705,2 milhões, dá para comprar as quatro unidades que existem do carro mais caro do mundo. É o Rolls Royce Droptail.

Trata-se de um carro de tiragem limitadíssima, construído com 1.603 peças de folheados de madeira que lembram pétalas de rosas. Cada versão foi feita de forma exclusiva para os compradores.

Superviagem

É possível pagar para viajar na chamada “Legendary Journeys”. É um giro de 17 noites em jato privado por sete países (Singapura, Índia, Ruanda, Quênia, Grécia, Marrocos e Reino Unido), orçado em cerca de US$ 400 mil por pessoa.

Aplicações

Quem quiser também pode pensar em aplicar o dinheiro. A rentabilidade básica desse patrimônio na Selic daria por volta de R$10 milhões bruto ao mês.