Mega da Virada sai hoje a noite; saiba como apostar

Jogos podem ser feitos até 20h e sorteio de RS 1 bilhão será às 22h

Mega da Virada (Foto: Priscilla Melo/Arquivo DP)

Tão aguardado quanto o novo ano, o sorteio da Mega da Virada será realizado nesta quarta-feira (31), último dia do ano, às 22 horas, com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. As apostas ainda podem ser realizadas, de forma física ou online, até o horário das 20 horas. O prêmio estimado para o sorteio deste fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

O concurso especial ocorre anualmente na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas de todo o país, pelo portal da Caixa e pelo aplicativo de loterias da Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking. Para fazer uma aposta simples, de seis números, é preciso desembolsar R$ 6. Mas, atenção: o horário de funcionamento das casas lotéricas, para registrar uma aposta física, pode variar de cidade para cidade, e encerrar antes das 20h.

A chance de acertar as seis dezenas, em uma aposta simples, é de uma em 50 milhões, de acordo com matemáticos.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.

Desde a sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram as seis dezenas.

Alerta



Na última semana, a Caixa alertou para o surgimento de diversos sites falsos que simulam o portal Loterias Online, único site oficial para recebimento de apostas, inclusive apostas da Mega da Virada.

"Além de não registrarem as apostas, os falsários podem furtar os dados pessoais da vítima e ficar com o dinheiro dela", destacou a Caixa em comunicado.