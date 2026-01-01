Resultado da Mega da Virada 2026: veja os números sorteados

Mega-Sena da Virada 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

A Mega-Sena da Virada sorteou, na manhã desta quinta-feira (1º), cerca de R$ 1 bilhão, já com descontos de impostos. É o maior prêmio da história das loterias no Brasil.

As dezenas sorteadas foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09. A Caixa ainda não divulgou os nomes dos vencedores.

Caixa adia sorteio após instabilidade no sistema

Após mais de uma hora de atraso na noite de quarta-feira (31), a Caixa Econômica Federal informou que o sorteio da Mega-Sena da Virada seria adiado para às 10h desta quinta (1º). Mais cedo, a instituição financeira havia informado que o sorteio havia atrasado “em razão da necessidade de ajustes operacionais” devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.

Na ocasião, a Caixa afirmou que houve um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.