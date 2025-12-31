Ano Novo: Veja mensagens para enviar neste reveillón

Confira as frases mais especiais para desejar um feliz ano novo

Fim de ano

O ano novo se aproxima (Foto: freepik)

Com a virada do ano se aproximando, nos preparamos para celebrar o novo ano e agradecer pelo que passou. Confira as frases mais especiais para desejar um Feliz 2026 e comece o novo ciclo com as mensagens certas.

Frases Inspiradoras e Profundas



"Que 2026 seja o ano em que seus sonhos deixam de ser planos e se tornam sua realidade mais bonita."

"Novo ano, 365 novas oportunidades de ser a sua melhor versão. Aproveite cada segundo!"

"Que a paz seja o seu guia e a coragem seja a sua companhia em cada dia deste novo ciclo."

"Não foque apenas no destino, mas aprecie a jornada que 2026 preparou para você."

"Que a luz que habita em você brilhe ainda mais forte neste novo ano que se inicia."

Para Alguém Especial



"Meu melhor plano para 2026 é continuar tendo você ao meu lado. Feliz Ano Novo!"

"Que o nosso amor cresça e floresça ainda mais em cada dia deste novo ano."

"Agradeço por ter feito parte do meu 2025 e mal posso esperar para construir novas memórias com você em 2026."

"Você é o meu presente favorito de todos os anos. Que seu 2026 seja iluminado!"

"Que a felicidade nos encontre, nos siga e permaneça conosco durante todo este ano."

Curtas e Criativas



"Página 1 de 365: Que comece a melhor história da sua vida!"

"Meta para 2026: Ser feliz, não perfeito."

"Brindando ao que passou e abrindo o coração para o que virá. Feliz 2026!"

"Que a alegria seja o seu novo hábito em 2026."

"Menos desculpas, mais brindes e muito mais realizações!"

Mensagens de Prosperidade e Fé



"Que 2026 chegue trazendo chuvas de bênçãos, saúde e muita prosperidade para você e sua família."

"Desejo que a abundância floresça em todas as áreas da sua vida neste novo ciclo."

"Que Deus ilumine seus passos e proteja seus caminhos em cada dia de 2026."

"Que o novo ano traga a clareza necessária para você tomar as melhores decisões da sua vida."

"Saúde no corpo, paz na alma e gratidão no coração. Um excelente 2026!"