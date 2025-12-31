Qual cor usar no Réveillon? Veja o significado de cada uma

O Diario preparou um guia com os principais significados atribuídos às cores mais usadas na noite da virada

Faltando pouco para a chegada do Ano Novo, a escolha das cores para a virada é uma das tradições mais populares dessa época. Mais do que uma decisão estética, o costume carrega simbolismos ligados a desejos, expectativas e metas para o ano que se inicia.

Pensando nisso, o Diario preparou um guia com os principais significados atribuídos às cores mais usadas na noite de Réveillon, ajudando quem ainda está em dúvida a alinhar o look às intenções para o próximo ano.

Confira a lista de cores e seus significados:

Branco: A escolha mais tradicional. Simboliza a paz e a pureza. É a cor ideal para quem busca harmonia, calma e deseja "virar a pagina" para começar um novo capítulo no ano novo.

Amarelo: É uma cor muito associada ao dinheiro e à riqueza material. Porém, vai além disso: é a cor da alegria, do otimismo e da descontração. Use se você quer atrair prosperidade financeira e brilho pessoal.



Dourado: Uma variação mais potente do amarelo. Representa sucesso e abundância. É perfeito para quem quer brilhar e atrair reconhecimento profissional ao longo do novo ano.



Prata: Ligado à inovação e à modernidade. É a cor que simboliza mudanças, reviravoltas e abertura para o novo, sendo escolhido por quem pretende romper padrões e experimentar caminhos diferentes.

Vermelho: A cor da paixão intensa, do desejo e da sexualidade. Também representa força de vontade, liderança e energia vital. Ideal para quem precisa de coragem ou quer viver um romance avassalador.

Rosa: Diferente do vermelho, o rosa atrai o amor sereno, o afeto e o carinho. É a cor do romance duradouro, mas também do amor-próprio e da autoestima.

Verde: Representa a esperança, a saúde e a vitalidade. É a cor da natureza e do equilíbrio. Se você teve um ano difícil em questões de saúde ou precisa renovar suas energias físicas e mentais, o verde é a aposta certa.



Azul: A cor da serenidade e da paciência. O azul claro traz calma; o azul escuro (marinho) traz segurança e maturidade.

Roxo / Lilás: Cores ligadas à intuição e à espiritualidade. O roxo simboliza transformação

de energias negativas em positivas. É indicado para quem busca autoconhecimento e

conexão mística.

Laranja: A mistura do vermelho com amarelo resulta em criatividade pura. É a cor da

ousadia, do entusiasmo e da energia social. Perfeita para quem vai começar novos projetos,

mudar de emprego ou quer sair da zona de conforto.

Preto: Antigamente considerado um tabu no Ano Novo, o preto vem ganhando espaço. Ele significa independência, dignidade e decisão. É a cor de quem não precisa da aprovação alheia e quer um ano focado em si mesmo e no luxo.