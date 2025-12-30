Réveillon 2026: PRF inicia operação para coibir infrações nas rodovias federais em Pernambuco

A Operação Rodovida Ano Novo iniciou nesta terça (30) e seguirá até o domingo (4). Em 2025, a PRF atendeu 109 sinistros envolvendo embriaguez ao volante, que deixaram 108 pessoas feridas e nove mortas em Pernambuco

Com o objetivo de coibir infrações graves e levar mais segurança nas rodovias federais neste Réveillon 2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta terça-feira (30), a Operação Rodovida Ano Novo em Pernambuco. A ação, que visa melhorar a mobilidade e reduzir a violência no trânsito, seguirá até o domingo (4).

A operação acontece por causa do aumento no fluxo de veículos nas rodovias em Pernambuco, principalmente na BR-101 que liga às praias do Litoral Norte e Sul do estado. Esse aumento na movimentação nas rodovias requer um cuidado maior dos motoristas que pretendem viajar nesse período.

A fiscalização da PRF tem como foco neste ano coibir a prática de misturar bebida alcoólica e direção. Caso seja constatado que o índice verificado no bafômetro foi igual ou superior a 0,34mg/l, o condutor será encaminhado a uma Delegacia de Polícia Civil e responderá por um crime de trânsito.

Além disso, essa infração de trânsito prevê, segundo a PRF, multa no valor de R$2.934,70, sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Outras infrações, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens em local proibido e o uso irregular de motocicletas também terão uma atenção especial da PRF.

Ações de combate ao crime para prevenir assaltos, receptação, porte ilegal de arma e tráfico de drogas também serão intensificadas durante a operação.

Sinistros envolvendo embriaguez no volante

A PRF registrou, entre janeiro a novembro de 2025, 109 sinistros envolvendo embriaguez ao volante nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 108 pessoas feridas e nove mortas. No mesmo período do ano passado, foram registrados 147 sinistros pela mesma causa, com 114 feridos e oito mortes.

Também foram realizados pela PRF 153.624 testes do bafômetro durante os 11 meses deste ano, que resultaram em 1.453 autuações e 115 prisões de motoristas sob efeito de álcool.

No mesmo período do ano passado, foram realizados 135.549 testes com o equipamento, que contribuíram para autuar 1.332 pessoas e prender 125 condutores alcoolizados.

Recomendações

Verifique a validade da documentação pessoal e do veículo;

Calibre e confira o estado de conservação dos pneus; verifique os faróis, freios, óleo e combustível;

Respeite os limites de velocidade de cada trecho;

Mantenha uma distância segura dos outros veículos;