João Gomes é entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (22)

Programa da TV Cultura, o Roda Viva com João Gomes vai ao ar às 22h também no site da emissora e no Youtube.

João Gomes se destacou em 2025 por conta de diferentes projetos. (Adrian Ikematsu/Divulgação)

Depois de se consagrar de vez como um dos artistas mais queridos pelos brasileiros em 2025, o cantor pernambucano João Gomes é o convidado do Roda Viva desta segunda-feira (22). O programa, conhecido por promover sabatinas com entrevistados de diferentes áreas, vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora e no YouTube.

Sob o comando da apresentadora Vera Magalhães, o debate será guiado por perguntas de jornalistas de diferentes veículos do Brasil. São eles: Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura Livre e da Rádio Eldorado (SP); David Carneiro, jornalista e produtor cultural; Emannuel Bento, repórter do Jornal do Commercio (PE); Tiago Coelho, repórter da Revista Piauí; e Semayat Oliveira, co-apresentadora do podcast Mano a Mano. Além disso, o cartunista Luciano Veronezi fará desenhos ao vivo.



Ano de sucesso



Até chegar ao Roda Viva, João Gomes esteve em destaque em diferentes ocasiões deste ano, promovendo o encontro entre o piseiro e as tradições nordestinas. O músico começou o ano com o pé direito com uma intensa agenda de shows de carnaval e, logo após, lançou em abril o disco “Dominguinho”, ao lado do paulista Jota.pê e do sergipano Mestrinho.



Gravado no Mosteiro de São Bento, em Olinda, o projeto reúne sucessos dos três músicos, como “Beija Flor” (de Jota.pê) e “Meu Bem” (de João Gomes) dentro de uma proposta mais acústica. Clássicos do forró, como “Mala e Cuia”, originalmente gravada por Flávio José, também fazem parte do repertório, que foi aclamado pelo público e pela crítica. O resultado do trabalho venceu vários prêmios, como o Grammy Latino e o Prêmio Multishow.

Em carreira solo, o cantor também provou ser um sucesso consolidado. Em outubro, cerca de 50 mil pessoas se reuniram no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, para a gravação do novo DVD do pernambucano. Na ocasião, o artista contou com a participação de ícones da música brasileira, como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho, reforçando a posição de prestígio que ocupa no cenário musical atual. Já em novembro, também foi convidado para cantar com Gilberto Gil, durante a passagem da turnê de despedida do baiano pelo Recife.



Como reconhecimento da sua relevância, João foi eleito o Homem do Ano na Música, no prêmio Men of The Year da revista GQ Brasil. Em 2026, o artista promete ainda mais conquistas: em setembro, ele será acompanhado pela Orquestra Brasileira na sua entreia no Rock in Rio, dividindo o palco Sunset com Mumford & Sons. O evento também já confirmou outras atrações, como Gilberto Gil, Elton John, Jamiroquai e Maroon 5. No Instagram, o festival classificou João como o “embaixador internacional do piseiro”.

