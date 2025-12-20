Cotado para o Oscar, diretor de elenco de 'O Agente Secreto' explica categoria nova da premiação

Gabriel Domingues, diretor de elenco de 'O Agente Secreto', fala com exclusividade ao Diario sobre uma das categorias em que o filme está pré-indicado ao Oscar 2026

(Foto: Victor Jucá)

Uma nova categoria será inaugurada no Oscar 2026, e o cinema brasileiro já faz parte da história dela. Em seleção divulgada pela Academia, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está entre os 10 pré-indicados a Melhor Elenco, ao lado de filmes como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet , Wicked: Parte 2 e Valor Sentimental. O nome original do prêmio em questão, porém, é Casting, que, no modelo hollywoodiano, significa o ato de escalação dos atores — não o elenco em si.

Quem tem boas chances, portanto, de receber uma histórica indicação ao Oscar é o diretor de elenco do filme, Gabriel Domingues. Em conversa exclusiva com o Diario, ele explica que essa função já é consolidada nos Estados Unidos há muitos anos e que, também por isso, vem acontecendo uma mobilização pela criação da categoria. “A indústria não sobreviveria sem essa função tão específica, que é responsável por toda a composição do elenco dos filmes e das séries. Lá existe essa figura chamada casting director, que aqui traduzimos como diretor ou produtor de elenco, que exerce grande influência no encaminhamento dos projetos”, aponta.

Gabriel enfatiza na reportagem que esse trabalho é capaz de determinar o futuro comercial de uma obra e, por isso, está começando a ganhar espaço de reconhecimento também no Brasil. “É uma função de chefe de equipe, aparece nos créditos iniciais e tem grande destaque. De cinco anos para cá, mais ou menos, começou-se a pleitear um alinhamento com o nome ‘diretor de elenco’”, explica.

Leonardo Lacca, preparador de elenco de O Agente Secreto e diretor de longas como Seu Cavalcanti e da série Delegado , afirma ainda que várias funções do cinema nacional são moldadas à realidade da nossa produção. “A minha função, por exemplo, é algo muito brasileiro e foi criada a partir de uma conjuntura bem específica, que vem se transformando”, exemplifica. “Esse trabalho do diretor de elenco foi particularmente forte no caso de O Agente Secreto por conta da época. Encontrar tipos, auras e personas que remetessem à década de 1970 foi uma tarefa e tanto”, completa.

A distinção se faz necessária, já que, no The Actors Awards, prêmio do Sindicato dos Atores, existe um reconhecimento específico de Melhor Elenco, destinado ao grupo previamente selecionado de atores de um filme. No caso do Oscar, que revelará seus indicados apenas no dia 22 de janeiro, chegou o momento de o casting director, ou diretor de elenco, conquistar seu espaço na temporada de prêmios. E é o cinema pernambucano que pode representar o Brasil na primeira edição do prêmio.

O Agente Secreto está pré-indicado ainda à categoria de Melhor Filme Internacional e, de acordo com os principais termômetros especializados na temporada, é um dos mais fortes na disputa, junto com Valor Sentimental (Noruega), Foi Apenas um Acidente (França) e Sirât (Espanha).