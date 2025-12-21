Livro com o roteiro de 'O Agente Secreto' é lançado no Cinema São Luiz

Kleber Mendonça Filho em debate mediado pela jornalista Luciana Veras (Francisco Silva/DP)

Foi lançado oficialmente neste domingo (21) o livro com o roteiro de O Agente Secreto, com a presença de Kleber Mendonça Filho em uma sessão especial do filme no Cinema São Luiz. A exibição começou às 14h30 e, após o filme, houve um debate com o cineasta mediado pela jornalista Luciana Veras, a partir das 17h30.

O roteiro dos outros três longas de ficção do cineasta pernambucano (O Som ao Redor, Aquarius e Bacurau) também foram publicados no formato de livros. Sobre a ideia de publicar esse material, o diretor revela gostar de abrir sua caixa de ferramentas e compartilhá-la com o público.

"Acho muito interessante o fato de algumas cenas que estão no roteiro não entraram no corte final. Então a leitura é uma forma de descobrir coisas. Gosto muito dessas diferenças", disse Kleber, acrescentando que o processo do roteiro foi finalizado em janeiro de 2025. O filme foi lançado no Festival de Cannes no dia 18 de maio, onde venceu os prêmios de Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção.

Kleber autografou alguns livros na ocasião. A publicação estava disponível para compra por R$ 69,90.

"O cinema é sempre um instrumento de memória. Um filme pronto hoje será guardado em uma cinemateca e pode, daqui a anos, se tornar um objeto muito interessante para estudo ou observação do mundo de agora. É uma carta que você escreve", atestou ainda o cineasta. "Isso explica muito essa ideia de transformar em livro".