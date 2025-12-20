Cantor Lindomar Castilho, o 'Rei do Bolero', morre aos 85 anos

o cantor era intérprete da canção 'Você É Doida Demais', que ganhou notoriedade como tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003

Cantor Lindomar Castilho, o 'Rei do Bolero'. (Reprodução)

O cantor Lindomar Castilho, também conhecido como 'Rei do Bolero', morreu aos 85 anos neste sábado (20). A confirmação do falecimento foi feita por sua filha, Lili De Grammont, por meio de uma postagem nas redes sociais. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

Lindomar conquistou grande popularidade nos anos 1970, período em que dominou as paradas e se destacou como um dos artistas que mais venderam discos no país.

Com uma interpretação intensa e emotiva, o cantor deu vida a boleros e sambas-canção que se tornaram clássicos, entre eles 'Vou Rifar Meu Coração' e 'Você É Doida Demais', canção que mais tarde ganhou notoriedade como tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003.

História de sucesso marcada por crime brutal

Apesar do sucesso musical, a história do artista também foi marcada por um episódio trágico. Em 1981, Lindomar matou a tiros sua então esposa, a cantora Eliane de Grammont, durante um show em São Paulo. Ele foi condenado a 12 anos de prisão, cumpriu parte da pena e deixou o sistema prisional na década de 1990.

O assassinato causou comoção nacional e passou a representar a mobilização contra a violência doméstica, sintetizada no lema “quem ama não mata”.

Com informações do g1.