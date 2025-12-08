Guto Galvão celebra uma carreira em plena ascensão na TV

Guto Galvão vive nova fase da carreira e se prepara para protagonizar no cinema (Divulgação)

Com 32 anos, sendo dez dedicados à carreira artística, Guto Galvão vive um momento de ascensão com sua participação em Arcanjo Renegado, produção do Globoplay que o levou a um processo intenso de preparação. Na série, ele interpreta o pastor Benemário, que, ao lado do pastor Anderson (Emílio Orciollo Netto), abandona a congregação após alguns escândalos. Na nova fase da trama, os dois fundam sua própria igreja, que rapidamente se expande e passa a atrair o interesse de políticos atentos ao peso eleitoral dos fiéis.

Para o trabalho, Guto precisou ajustar o corpo e o olhar ao ritmo de uma narrativa marcada por ação, tensão e disputas de poder. “Comecei como espectador e, pela primeira vez, entrei como ator em uma série da qual já era fã. Entender o papel do Benemário dentro dessa rede de conflitos foi o maior desafio”, afirma o paraense, que enxerga o personagem como um divisor de águas em sua trajetória recente.

Mesmo estreando na terceira temporada, a adaptação ao elenco consolidado ocorreu sem sobressaltos. Em entrevista ao Viver, Guto admite que temia “cair de paraquedas em um grupo já muito entrosado”, mas logo se sentiu parte do processo. “Fui recebido com muito carinho desde o primeiro dia”, destaca, ao comentar o ambiente colaborativo da produção.

Com a repercussão dos novos episódios, o ator percebe uma aproximação maior com o público e avalia como a série ampliou sua visibilidade. “Arcanjo Renegado se tornou a produção mais assistida da história do Globoplay nesta nova temporada. É muito especial fazer parte disso e sentir do público um reconhecimento pela trajetória que venho construindo”, diz.

Antes de ingressar na teledramaturgia, Guto chegou a atuar no universo jurídico. Formado em Direito e aprovado na OAB, ele deixou a carreira já encaminhada após uma grave internação em 2015, episódio que o levou a repensar prioridades. Pouco tempo depois, estreou na série Squat na Amazônia, na TV Cultura, e decidiu seguir definitivamente para o Rio de Janeiro rumo à vida artística.

O sucesso também reacende a lembrança de Vale Tudo, remake assinado por Manuela Dias, no qual interpretou o suposto pai biológico de Sarita (Luara Telles), marcando sua estreia no horário nobre. A novela ampliou sua exposição e abriu novas portas. “Fazer uma obra com tamanha audiência me fez, pela primeira vez na carreira, ter um reconhecimento maior do grande público. Apesar de já ter trabalhos dos quais me orgulho muito, como a novela Amor Perfeito, fazer uma trama das 21h te coloca diante de um número gigantesco de espectadores”, reforça.

Entre o impacto do remake e a intensidade de Arcanjo Renegado, Guto agora se dedica aos próximos passos, entre eles seu primeiro protagonismo no cinema, embora já tenha passado pelas telonas em Pureza (2019), de Renato Barbieri, e Manas (2024), de Marianna Brennand. “Estou muito feliz em dizer que, pela primeira vez, me preparo para lançar um filme como protagonista. O longa será Juliana Contra o Jambeiro do Diabo Pelo Coração de João Batista e envolve aventura, romance e suspense. Um filme que explora elementos mágicos e ficcionais da Amazônia, da nossa cultura e das nossas lendas”, adianta sobre o longa que será dirigido por Roger Elarrat, previsto para ser lançado ainda no próximo ano.

Animado com o novo momento, o ator também revela o desejo de explorar a ficção científica e, no futuro, se aproximar mais dos bastidores e da criação de projetos, como quem passa a moldar o próprio destino, cena após cena. “Me sinto apenas começando”, vibra.