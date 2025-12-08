Gravado no Recife, 'O Agente Secreto' é indicado ao Globo de Ouro 2026

'O Agente Secreto' foi indicado a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Wagner Moura concorre como Melhor Ator em Filme de Drama

Wagner Moura interpreta o professor Marcelo em 'O Agente Secreto (Victor Jucá)

Ambientado no Recife dos anos 1970, o filme 'O Agente Secreto', do diretor Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Globo de Ouro 2026 em três categorias: Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura), Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

A premiação vai ocorrer no dia 11 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

No longa, Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor universitário que volta para a capital pernambucana buscando fugir de seu passado misterioso. Logo ele descobre que não está seguro.

Assista ao trailer

Veja todos os indicados nas mesmas categorias de 'O Agente Secreto'

Melhor Filme de Drama

Frankenstein

Hamnet

Foi Apenas um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

Joel Edgerton (Sonhos de Trem)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (Coração de Lutador)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (O Agente Secreto)



Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)



Melhor Filme em Língua Não Inglesa