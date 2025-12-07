Caixa de Natal transforma prédio histórico em palco no Recife Antigo

Evento reúne público em frente à Caixa Cultural com show nas janelas e ações de acessibilidade e solidariedade

O evento abre oficialmente a programação natalina da cidade (Yegor Araújo)

O edifício histórico da Caixa Cultural Recife , na Praça do Marco Zero, voltou a ser o centro das atenções neste domingo (7) com a realização da 11ª edição do Caixa Natal Recife. Consolidado no calendário cultural da cidade, o espetáculo transforma as janelas e varandas do prédio em palco para uma celebração natalina ao ar livre, reunindo um grande público no Recife Antigo e abrindo oficialmente a programação festiva da capital.

Idealizado pelo produtor Luiz Carlos Fital, o concerto reúne 70 bailarinos, 20 cantores líricos e 10 músicos instrumentistas, em uma apresentação que ilumina o centro histórico com clássicos da música e cenografia temática. Neste ano, o público contou com participações especiais de Roberta Sá e do bandolinista Hamilton de Holanda, que dividiram cena com o Coral Caixa de Natal, formado por crianças e adolescentes. O repertório especial, somado ao jogo de luzes na fachada, encantou familiares e admiradores que lotaram o entorno do Marco Zero.

A regência ficou a cargo de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira, com coreografia de Bruna Renata, arranjos assinados por Tovinho e figurinos criados por Francisco Camara. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, o projeto reforça medidas de acessibilidade e inclusão: foram disponibilizadas mil cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de área reservada para cadeirantes, intérprete de Libras, audiodescrição e um setor dedicado a pessoas neurodivergentes, com apoio especializado.

Em mais um ano, o evento também promove solidariedade. A Campanha Caixa de Natal Sem Fome foi retomada em parceria com a Ação da Cidadania, estimulando a doação de 1 kg de alimento não perecível durante a apresentação, unindo arte e responsabilidade social no coração da capital pernambucana.