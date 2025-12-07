Marisa Monte anuncia nova etapa da turnê "Phonica", que estreia no Recife

Reprodução/Instagram (Marisa Monte estreia segunda parte da turnê com show no Recife)

Marisa Monte acaba de anunciar a segunda etapa da turnê sinfônica, “Phonica”, e Recife será a primeira cidade a receber o novo ciclo de apresentações. O show está marcado para o dia 14 de março, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, onde a artista revisitará grandes momentos do repertório com arranjos orquestrais especialmente concebidos para o projeto.

A primeira fase da turnê passou por cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, onde foi encerrada no último sábado (6). Agora, o espetáculo retorna aos palcos trazendo a sonoridade grandiosa que une a obra de Marisa a uma estética sinfônica que ela já havia explorado em ocasiões pontuais ao longo da carreira.