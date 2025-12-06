Exposição "Trama" reúne ceramistas ligados à Dargilaria no Recife Antigo
Publicado: 06/12/2025 às 13:13
Exposição "Trama", no Recife (Foto: Divulgação)
A exposição coletiva Trama será aberta neste sábado (6), das 16h às 19h, na Arte Plural Galeria, localizada na Rua da Moeda, 140, no Recife Antigo. A mostra segue em cartaz até 20 de dezembro e tem acesso gratuito.
A organização é do ateliê Dargilaria, em parceria com ceramistas que atuam ou foram formados no espaço de coworking do grupo. A exposição apresenta obras produzidas em cerâmica por artistas que mantêm vínculo com o ateliê.
Segundo o material de divulgação, Trama reúne trabalhos que abordam diferentes possibilidades da argila, com peças que variam em formas e propostas individuais. A mostra destaca a participação de ceramistas que integram a produção do ateliê e do coworking mantido pelo grupo.
A Arte Plural Galeria é a instituição que sedia o evento desde a abertura até o encerramento da visitação.