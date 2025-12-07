Pela primeira vez, "Baile do Menino Deus" é encenado fora do Recife

Tradicional espetáculo foi apresentado na Praça da Misericórdia, reunindo grande público e mantendo o elenco e direção da montagem do Marco Zero

"Baile do Menino Deus" estreia fora do Recife (Izabele Brito)

A Praça da Misericórdia, em Goiana, ficou lotada neste sábado (6) para a estreia do “Baile do Menino Deus” na Zona da Mata Norte. Esta é a primeira vez que o espetáculo, considerado o maior auto de Natal do país inspirado na cultura brasileira, é encenado fora do Recife sob direção de Ronaldo Correia de Brito. No Marco Zero, a montagem segue confirmada para os dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20h, além de um cortejo gratuito no dia 14 pelo Recife Antigo, às 15h30.

A apresentação começou por volta das 20h10, em um palco de 200 metros quadrados desenvolvido pelos diretores de arte e cenografia Sephora Silva e Marcondes Lima. A igreja histórica da Praça da Misericórdia recebeu projeções assinadas por Gabriel Furtado. A montagem em Goiana conta com patrocínio da Prefeitura local, da Hemobrás e do Governo do Brasil.

O elenco é o mesmo da edição no Recife, com poucas substituições, e mantém os figurinos originais. A direção de produção é de Tomás Brandão e a direção executiva, de Tainá Menezes, com realização da TBC Produções em parceria com a Relicário Produções. O espetáculo traz cantores como Isadora Melo, Sue Ramos, Gabi Martinez e Carlos Filho, além de música ao vivo sob regência de Rafael Marques e corpo de baile coreografado por Sandra Rino.

Criado em 1983 por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antônio Madureira, o auto revisita o nascimento de Jesus a partir de elementos da cultura popular brasileira. A história é conduzida pelos Mateus, vividos por Arilson Lopes e Sóstenes Vidal, que encontram figuras fantásticas em busca da casa do Menino Deus. A montagem reúne cantigas, danças, rezas, tradições e símbolos nacionais, reforçando a esperança e a busca por oportunidades em meio às desigualdades.