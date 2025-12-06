Xamã leva o álbum 'Fragmentado' ao palco do Festival Pernambuco Meu País

o palco do Pernambuco Meu País com o álbum Fragmentado e nas telas da Globo e Netflix, Xamã vive grande momento na carreira

Rapper Xamã (Foto: Lucas Nogueira/Divulgação)

A edição de verão do Festival Pernambuco Meu País tomou conta do Parque Aldeia dos Camarás, em Aldeia, e segue agitando o final de semana com um encontro entre a tradição e a renovação da cena cultural. Entre os grandes nomes da programação, destaca-se Xamã.

O rapper, já consolidado no cenário do trap nacional, apresenta ao público do festival neste sábado, às 21h50, o álbum Fragmentado e os principais hits da carreira, como Poesia Acústica #6, Malvadão, Inefável e Luxúria.

Lançado em maio, Fragmentado é muito mais do que o repertório apresentado por Xamã no festival e, sim, um manifesto do novo momento da sua carreira. As 25 faixas traduzem o amadurecimento de um artista em plena expansão, sem abrir mão do boom bap que o tornou ícone, incorporando ousadas experimentações entre o hip hop, MPB, rock e poesia.

Os palcos e estudios musicais, porém, já não são o único território dessa expansão. A estreia no cinema ocorreu em 2025 com Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini, em que a a interpretação do traficante Sapinho rendeu a Xamã o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado. Atualmente, o artista integra o elenco da novela Três Graças, na TV Globo, e brilha como um dos protagonistas na série Os Donos do Jogo, da Netflix

Dirigida por Heitor Dhalia, a produção mergulha em um contexto de iminente legalização dos jogos de azar. Xamã interpreta o aspirante ao trono Búfalo, ao lado de um elenco com André Lamoglia, Chico Díaz, Juliana Paes, Mel Maia e Giulia Buscacio. “É cansativo, mas é um cansaço bom, de quem está vivendo o sonho acordado”, afirma, em entrevista à Rolling Stone Brasil. “Estou podendo transitar entre a música, o cinema e a TV, me expressando de formas diferentes e continuando a me surpreender no caminho”,celebra.

